Slušaj vest

Veoma zanimljivo atletsko takmičenje, "Tromeč", u kom su se takmičile reprezentacije Srbije, Slovenije i Hrvatske, privuklo je veliku pažnju javnosti.

Srbija je izašla kao pobednik, a veliki doprinos doneli su atletičari Crvene zvezde.

Strahinja Jovančević bio je najbrži na 60 metara sa vremenom 6.75, Stefan Jovanov osvojio je prvo mesto u bacanju kugle sa 16.27, a Jovana Delić drugo mesto u skoku uvis sa 1.79.

Takođe, zapaženi učinak imali su i Natalija Grujić (5. mesto na 1500m – 4:55.66), Tara Vučković (6. mesto na 400m – 55.79) i Minja Kopunović (3. mesto u štafeti 4x400m – 3:45.89).

Ne propustiteOstali sportoviKORAK JAČANJU SRPSKE ATLETIKE: Podrška Kineza Crvenoj zvezdi
AK Crvena zvezda, Zijin, Atletika
Ostali sportoviTALENTOVANA SRPKINJA UZDRMALA SVET ATLETIKE! Prelazi iz Partizana u Crvenu zvezdu, radiće sa legendarnim trenerom!
belgrade-indoor-meeting-64160.jpg
Ostali sportoviISTORIJSKE PROMENE NA MARAKANI! Dama na čelu Crvene zvezde! Izabrana na vanrednoj skupštini kluba!
atletika 2.jpg
Ostali sportoviZVEZDA IMA NAJLEPŠU PREDSEDNICU! OČARALA JE SVE NA PROSLAVI 80. ROĐENDANA: Bila je u crvenoj haljini! Svi su se okretali za njom
Dijana1.jpg

 BONUS VIDEO:

Ivana Španović u teretani Izvor: instagram/ivanaspanovic