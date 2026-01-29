Atletičari Crvene zvezde imali su zapažene rezultate na takmičenju "Tromeč".
ATLETIKA
ODRŽANO ATLETSKO TAKMIČENJE "TROMEČ REPREZENTACIJA"! Srbija bolja od Slovenije i Hrvatske, atletičari Zvezde blistali!
Veoma zanimljivo atletsko takmičenje, "Tromeč", u kom su se takmičile reprezentacije Srbije, Slovenije i Hrvatske, privuklo je veliku pažnju javnosti.
Srbija je izašla kao pobednik, a veliki doprinos doneli su atletičari Crvene zvezde.
Strahinja Jovančević bio je najbrži na 60 metara sa vremenom 6.75, Stefan Jovanov osvojio je prvo mesto u bacanju kugle sa 16.27, a Jovana Delić drugo mesto u skoku uvis sa 1.79.
Takođe, zapaženi učinak imali su i Natalija Grujić (5. mesto na 1500m – 4:55.66), Tara Vučković (6. mesto na 400m – 55.79) i Minja Kopunović (3. mesto u štafeti 4x400m – 3:45.89).
