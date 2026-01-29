Slušaj vest

Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac, dvoje 21-godišnjaka, koji su pre nepunih mesec dana izašli iz juniorske kategorije, danas su i zvanično proglašeni za najbolje strelce Srbije u 2025. godini.

Za najboljeg trenera izabran je Goran Mikec, koji je tokom 2025, sem sa Damirom Mikecom, radio i sa Zoranom Arunović, a tandem olimpijskih šampiona je nastavio dominaciju u izboru najboljih strelaca Srbije pištoljem.

Aleksandra i Aleksa su prošle godine još uvek bili juniori, ali su priznanje za najuspešnije zaslužili zbog uspeha u seniorskoj kategoriji. Njima je stručni štab Streljačkog saveza Srbije minule godine prvi put ukazao šansu u seniorskoj reprezentaciji.

Pruženu priliku su u potpunosti iskoristili. Na Evropskom seniorskom prvenstvu u Osijeku su osvojili srebrnu medalju u takmičenju miks parova puškom, a Havranova je pogodila i pojedinačnu bronzu. Rakonjac je učestvovao i na juniorskom EP vazdušnim oružjem i od omladinske kategrije se oprostio osvajanjem titule šampiona Starog kontinenta.

Minula godina je, za srpsko streljaštvo bila u znaku mladih strelaca, predvođenih Havranovom i Rakonjcem. To je istakao i dr Nenad Putnik, predsednik SSS, u uvodnom obraćanju. Putnik je naglasio da su srpski strelci tokom 2025. na međunarodnim takmičenjima osvojili 67 medalja, od toga 19 na prvenstvima Evrope (pet zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih).

-Posebno nas raduje što je minula sezona pokazala da je stasala nova generacija mladih strelaca, koji su već stali uz rame našim iskusnim seniorima – istakao je Putnik. - Mladi takmičari su počeli da se dokazuju i na seniorskim velikim prvenstvima, ali ponosni smo i na rezultate i medalje na velikim turnirima za mlađe kategorije, a jedan od njih je Evropski olimpijski festival mladih. Streljaštvo se prvi put našlo u programu EJOF-a, a naši strelci su sa njega vratili sa četiri medalje. Zadovoljni smo rezultatima u 2025, verujemo da će naši strelci nastaviti tim putem.

Nenad Petković, generalni sekretar SSS, je dodao da je protekla sezona pokazala da za budućnost našeg streljaštva ne treba brinuti.

Osvrćući se na 2025. godinu, Aleksandra Havran je kazala:

-Sve ciljeve koje sam sebi postavila pred prošlu sezonu sam i ispunila. Iako sam imala pravo da učestvujem i u juniorskim takmičenjima, posvetila sam se samo seniorskoj katgoriji na velikim turnirima. Sem dve medalje na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem, ostvarila sam i plasmane u finala na Šampionatu Evrope malokalibarskim oružjem, kao i na Svetskom kupu.

Prezadovoljna sam načinom kako sam počela seniorsku karijeru. Prošla godina je bila izuzetno uspešna Kad je o 2026. godini reč, pred nama je dosta takmičenja. Svako od njih dočekujem sa mnogo motiva, a i meni je u prvom planu Svetsko prvenstvo u Dohi, na jesen, prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre. Daću sve od sebe da što pre izborim kvotu za Los Anđeles. Svesna sam da neće biti lako, ali to mi je naredni veliki cilj.

Za razliku od Havranove, Aleksa Rakonjac se minule godine borio na „dva fronta“. Na EP u Osijeku se takmičio i u juniorskoj i u seniorskoj kategoriji.

-Na kraju 2024. godine verovao sam da će sledeća biti vrlo uspešna i srećna za mene. Tako je i bilo, probao sam da ostvarim dobre rezultate i na omladinskim i na seniorskim velikim turnirima. Tačku na juniorsku karijeru stavio sam zlatom na Prvenstvu Evrope, a seniorsku započeo srebrom u miksu na seniorskom kontinentalnom šampioantu. Praktično nije moglo bolje. U debiju na seniorskom Svetskom kupu u Minhenu sam stigao do finala i zauzeo peto mesto – podsetio je Rakonjac i nastavio:

-Na većini velikih takmičenja sam držao visok nivo rezultata vazdušnom puškom, cilj mi je da u tom stilu nastavim i u 2026, ali i da unapedim ostvarenja malokalibarskom puškom. Počinje i novi olimpijski ciklus. Meni, je kao i ostalim strelcima, želja da se plasiram na Igre u Los Anđelesu. Ako to ne uspem ove godine, biće još prilika, nadam se da ću neku iskoristiti. Minula godina mi je veliki vetar u leđa.

Havranova je najuspešnija seniorka puškom, dok je najbolji senior ovim oružjem Marko Ivanović („Čika Mata“), zahvaljujući bronzi u trostavu na Evropskom seniorskom prvenstvu. Za rang liste po kategorijama i oružju se računaju plasmani sa svih međunarodnih i najvećih domaćih takmičenja.

Rang lista klubova pokazatelj razvoja u celoj Srbiji

Kao i svake godine, proglašeni su i najbolji klubovi. U uvodnom obraćanju Nenad Putnik je podvukao da su među 10 najboljih klubova, četiri iz Beograda, a ostali iz drugih takmičarskih regiona. To je pokazatelj da što se streljaštvo ravnomerno razvija po celoj Srbiji, kazao je Putnik, uz nadu da će se i ubuduće i iz manjih sredina rađati novi šampioni.

Najuspešniji klub u 2025, je Pančevo 1813, koje je prvi put dobilo ovo priznanje, zahvaljujući uspesima pre svega Alekse Rakonjca, ali i drugih mladih strelaca. Pehar za drugo mesto pripalo je Gatosu iz Lebana, čija je prva perjanica Anastasija Živković, evropska šampionka za mlađe juniorke puškom i pobednica Evropskog olimpijskog festivala mladih. Na trećem mestu je Novi Sad 1790, za koji se takmiči Aleksandra Havran.

Siniša Veljković, koji je u ime Pančeva 1813, primio pehar, je kazao da su u klubu ponosni na uspehe, a i zahvalio se Streljačkom savezu Srbije, istakavši da municija i oprema, do koje klubovi dolaze kroz Program pomoći klubovima SSS, izuzetno značajna za njihov rad.

Najbolji pojedinci 2025. po oružju i kategorijama

Puška - Seniorke: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790); Seniori: Marko Ivanović („Čika Mata“); Juniorke: Anastasija Živković (Gatos); Juniori: Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813); Mlađe juniorke: Anastasija Živković (Gatos); Mlađi juniori: Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“); Kadetkinje: Sofija Adamović (Jedinstvo); Kadeti: Andrija Živković (Smederevo); Pionirke: Marija Nešić (Topličanin 1887); Pioniri: Martin Lazarević (Gatos) i Stefan Mišić (Mladost), deoba prvog mesta