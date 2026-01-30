Revanš utakmica će se odigrati naredne srede, 4. februara od 18.00 u dvorani "Profesor dr Branislav Pokrajac" u Beogradu.
KUP IZAZIVAČA
CRVENO- BELE NEMOĆNE U ATINI: Odbojkašice Crvene zvezde poražene od Panatinaikosa u prvom meču četvrtfinala Kupa izazivača
Odbojkašice Crvene zvezde poražene su danas na gostujućem terenu u Atini od Panatinaikosa 0:3 (19:25, 16:25, 21:25), u prvom meču četvrtfinala Kupa izazivača.
Najbolje kod Zvezde bile su Magdalena Obućina sa 12 i Nađa Antonović sa 10 poena.
Panatinaikos je predvodila Monika Lampkovska sa 17 poena.
Pobednik duela Crvena zvezda – Panatinaikos igraće u polufinalu protiv pobednika dvomeča između kiparske Olimpijade Neapolis iz Nikozije i grčkog Panioniosa iz Atine.
