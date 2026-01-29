Slušaj vest

Evropsko prvenstvo za rukometaše stiglo je do same završnice.

U petak će biti odigrane polufinalne utakmice u danskom gradu Herningu.

U prvoj utakmici od 17.45 časova sastaće se Nemačka i Hrvatska, dok će se od 20.30 časova sastati Danska i Island.

Rukometna reprezentacija Hrvatske na Evropskom prvenstvu Foto: MATHILDA SCHULER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

 Uoči ovih mečeva, iz tabora hrvatske reprezentacije stižu pritužbe na račun organizatora.

Dok su Nemačka, Danska i Island smešteni u samom gradu Herningu, rukometaši Hrvatske su smešteni u 40 kilometara udaljenom Silkeborgu. Tako su morali uoči polufinala svaki dan da pređu 80 kilometara kako bi odradili trening.

Ni to nije sve, Hrvatska je do Silkeborga doputovala dan uoči polufinala. Ali iz Malmea nije stigla avionom, već autobusom. Put je trajao pet sati, a rukometaši su spavali na podu, što se vidi na objavljenim fotografijama.

Ovo nisu prve pritužbe iz tabora Hrvatske na organizatore Evropskog prvenstva. Ranije su se zalili na zgusnut raspored, te su tako dve poslednje utakmice u drugoj fazi morali da igraju u dva dana, a kritikovana je i hrana koja se služi igračima.

