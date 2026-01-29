Slušaj vest

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u drugu fazu Evropskog prvenstva, pošto su u portugalskom Funšalu poražene od Hrvatske sa 8:10 (2:2, 4:3, 0:3, 2:2), u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C.

Najefikasnije u selekciji Srbije bile su Ana Milićević i kapiten Jelena Vuković sa po dva gola.

Najbolji učinak u selekciji Hrvatske imala je Jelena Butić sa četiri pogotka, a Ria Glas je upisala dva pogotka.

U drugu fazu iz Grupe C idu prvoplasirana Italija sa devet bodova i drugoplasirana Hrvatska sa šest bodova, dok Srbija sa tri boda i Turska bez bodova takmičenje nastavljaju utakmicama za plasman.

Evropsko prvenstvo za vaterpolistkinje igra se u Funšalu od 26. januara do 5. februara.