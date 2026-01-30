Slušaj vest

Plazma Sportske igre mladih započele su svoju 13. sezonu u Srbiji nizom događaja održanih od 27. do 30. januara u Žablju, Novom Sadu, Srbobranu i Bačkoj Topoli, uz snažnu poruku povezivanja sporta, ekologije i zdravih životnih navika među najmlađima.

U sva četiri grada realizovan je program Zero Waste – Budi deo igre, čuvamo našu planetu, u okviru kojeg su deca učestvovala na Zelenom SIM poligonu, gde su kroz igru, kretanje i edukativne zadatke učila kako da pravilno razvrstavaju otpad i razvijaju svest o važnosti očuvanja životne sredine.

Pored ekološkog programa, deca su imala priliku da se takmiče i u okviru Coca-Cola Cup-a u malom fudbalu, najvećeg amaterskog turnira za decu u ovoj disciplini. Plazma Sportske igre mladih još jednom su potvrdile svoju misiju da sport bude dostupan svakom detetu — potpuno besplatno.

Foto: SIM Sportske igre mladih

Početak nove sezone obeležen je svečanim paljenjem SIM baklje, uz prisustvo predstavnika lokalnih samouprava, među kojima su bili predsednici opština i gradova domaćina, većnici za sport, kao i brojni mališani iz osnovnih škola.

Ova godina ima poseban značaj za Plazma Sportske igre mladih, jer se na regionalnom nivou obeležava veliki jubilej - 30 godina od osnivanja Igara, dok se u Srbiji sa ponosom ulazi u 13. sezonu takmičenja.

Plazma Sportske igre mladih i ove godine nastavljaju svoju misiju da sport bude simbol druženja, zajedništva, fer-pleja i zdravog odrastanja, uz poseban fokus na edukaciji dece o očuvanju planete i razvoju odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Foto: SIM Sportske igre mladih

Igre se nastavljaju se tokom februara u Kikindi, Odžacima, Pećincima, Zemunu, Surčinu, Voždovcu, Čukarici, Požarevcu i Kostolcu.

Sve informacije o takmičenjima, gradovima domaćinima i prijavama dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Plazma Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.