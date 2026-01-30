Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a jedan od najzaslužnijih za novi veliki uspeh bio je Dušan Mandić.

Mandić je bio MVP finalnog meča, a njegova profesorka srpskog jezika iz Sportske gimnazije, Ivana Marinko, iskoristila je priliku da gostuje na televiziji "K1" te da otkrije jednu Dušanovu tajnu.

Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Prisetila se Ivana Marinko jedne anegdote vezane za lektiru "Starac i more".

- Da, to je šou bio. Jednu anegdotu moram da ispričam. On je došao iz Crne Gore u trećoj godini. Bio mi je jako drag, srdačan. Radili smo lektiru "Starac i more" i to nikada neću zaboraviti. On dolazi, odvojio se od roditelja, i kaže 'Profesorka, ja sam se mnogo rastužio. Taj Santijago je kao moj tata. I on vozi brodicu do Žanjica i mene je to potpuno podsetilo na moga tatu'. Tako nekako je rekao, meni je to bilo drago i milo. Taj duh pobednika i jednog dobrog, dobrog i kvalitetnog čoveka nikada nisu uspeli ni da poljuljaju ni da uguše - istakla je ona.

