ISPLIVALA TAJNA DUŠANA MANDIĆA! Ovaj detalj skoro niko nije znao: "Odvojio se od roditelja, došao kod mene, pa rekao..."
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a jedan od najzaslužnijih za novi veliki uspeh bio je Dušan Mandić.
Mandić je bio MVP finalnog meča, a njegova profesorka srpskog jezika iz Sportske gimnazije, Ivana Marinko, iskoristila je priliku da gostuje na televiziji "K1" te da otkrije jednu Dušanovu tajnu.
Prisetila se Ivana Marinko jedne anegdote vezane za lektiru "Starac i more".
- Da, to je šou bio. Jednu anegdotu moram da ispričam. On je došao iz Crne Gore u trećoj godini. Bio mi je jako drag, srdačan. Radili smo lektiru "Starac i more" i to nikada neću zaboraviti. On dolazi, odvojio se od roditelja, i kaže 'Profesorka, ja sam se mnogo rastužio. Taj Santijago je kao moj tata. I on vozi brodicu do Žanjica i mene je to potpuno podsetilo na moga tatu'. Tako nekako je rekao, meni je to bilo drago i milo. Taj duh pobednika i jednog dobrog, dobrog i kvalitetnog čoveka nikada nisu uspeli ni da poljuljaju ni da uguše - istakla je ona.
