Rukometaši Hrvatske stigli su do polufinala Evropskog prvenstva gde će se u petak sastati sa Nemačkom.

Ipak, EHF je naneo veliku nepravdu Hrvatima koji su imali najduži put do Herninga gde se igra polufinale, morali su da odsednu 40 kilometara daleko od grada u kome se igra završnica, a spavali su i u autobusu, te dobijali očajnu hranu.

Selektor naših komšija, Dagur Sigurdson, digao je glas zbog toga, te se obračunao sa organizatorima Evropskog prvenstva, a u tome ga je podržao i legendarni Veselin Vujović.

- Neverovatno. Čitam, gledam tu fotografiju... Ostao sam bez teksta. Šokiran sam. Ovim su sad stvarno dotakli dno. Najradije bih rekao nešto jako ružno, ali bolje da ćutim jer bih zbog iskrenosti bio kažnjen. Te ljude u EHF-u nije briga ni za koga osim za sebe i vlastiti profit. A Daguru Sigurdsonu svaka čast. Kapa dole, majstore. Napokon da neko pokaže stav i kičmu. Oduševio me je - počeo je priču Vujović za "T-Portal", pa dodao:

- Videli ste fotografiju. Momci koji su u 24 sata odigrali dve brutalno teške utakmice spavaju na podu dok se voze iz Malmea u Silkeborg. A onda još podatak da su Island, Danska i Nemačka smešteni u Herningu, gde se igra završnica, dok je samo Hrvatska izdvojena. Neverovatno.

Hrvatska je dvostruki olimpijski prvak, svetski prvak, trostruki svetski viceprvak i još osvajač brojnih medalja s Eura. Kako je moguće da jedna takva rukometna sila ima ovako ponižavajući tretman?

Pogledajte i spornu fotografiju o kojoj priča Veselin Vujović.

