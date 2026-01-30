Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije se nedavno popela na krov Evrope, pošto je u finalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni pobedila Mađarsku rezultatom 10:7.

Heroj nacije postao je mladi Milan Glušac, golman koji je svojim maestralnim intervencijama tokom celog prvenstva oduševio Srbiju.

Glušac je u intervjuu za Meridian sport govorio o raznim temama i otkrio kako je sve izgledalo, jednog saigrača je posebno istakao.

- Još nisam svestan šta smo uradili i koliki smo uspeh napravili za nas i narod. Zapravo, tek ćemo u godinama koje dolaze shvatiti veličinu. Što se same slike tiče, to jeste ostvarenje dečačkog sna. Kao mali sam gledao Mandu kao uzora, idola. Velika mi je čast i privilegija što sad uopšte imam priliku da ga poznajem i živim sve ove lepe trenutke sa njim - kazao je Glušac, pa nastavio:

- Sve ovo sam zamišljao dok sam bio mali i nekako čekao da se to ostvari. Tako sam nekako i odrastao, zbog toga sam počeo treniram i volim vaterpolo.

1/7 Vidi galeriju Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Govorio je Glušac o kultu reprezentacije.

- Kult reprezentacije godinama se neguje. Postoje kodeksi kako svaki igrač Srbije mora da se ponaša. Stariji saigrači drže atmosferu, hemiju u ekipi. Tu pre svega mislim na Miloša Ćuka bez koga zaista ništa ne bi bilo moguće. Uvek je tu da udeli neki savet, sugestiju, pohvali, ali i da kritikuje kad je potrebno. U kriznim trenucima i kad nije išlo najbolje uvek smo se držali zajedno, atmosfera i vera u sebe su pomogle da ostvarimo sve ove rezultate - izjavio je Glušac.