Vesti se brzo zaboravljaju ili budu potisnute ali za Srbiju osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u вaterpolu u Beogradu će još dugo biti glavna sportska vest. Za Kurir su na ovu temu govorili Vasilije Martinović i golman Milan Glušac.

- Nisu se još uvek slegli utisci, za to je potrebno nekoliko dana ili nedelja kako bi bili svesni šta smo uradili - kaže Martinović.

Glušac kaže da se utisci nisu slegli i nije svestan šta su učinili za srspki narod:

- Iskreno, duboko sam verovao da ćemo osvojiti zlato jer mislim da je to najbolji način da se odužimo gledaocima i publici koja je došla u neverovatnom broju da nas podrži - kaže Glušac.

"Ovo ću pamtiti ceo život"

Martinović kaže da je cela nacija koja je podržavala tim i na taj način mu davala energiju tokom čitavog turnira zaslužna za ovu pobedu.

- Nije bilo lako ali je osećaj pred početak utakmice, kada je krenuo Marš na Drinu i cela tribina je zapevala, to je nešto neopisivo što ću pamtiti ceo život.

Glušac kaže da će ceo život pamtiti finale i nositi ga u srcu:

- Generalno ću pamtiti ceo turnir jer je to derbi za reprezentaciju, a bolji ne mogu da zamislim.ž

Kako ocenjuju igru suigrača?

Na pitanje kako ocenjuje igru Glušca, Matinović kaže da je odličan:

- Odlično, da ga ne ureknemo za derbi. Prvo veliko takmičenje za njega a bio je fantastičan u svim mečevima, pogotovo onim najbitnijim.

Glušac kaže da je Marinović sjajan igrač, ali uvek ima prostora za napredak:

- Ako ovako nastavi, Bože zdravlja, mislim da ne postoje granice.

Martinović kaže da je sve sada haotično i potrebno je sačekati da se utisci slegnu, a priznaje i da je popularnost na društvenim mrežama porasla:

- Trudim se da ispoštujem sve koliko mogu što se tiče autograma - kaže Martinović.

Glušac kaže da nije bilo vremena da se odmori i naspava nakon mečeva, a prokomentarisao je i šale sa društvenih mreža "ministar odbrane":

- Lep nadimak i lep epitet, zaista prija, hvala narodu i drago nam je što smo ih usrećili - kaže Glušac.

"Dečački san je ostvaren"

Martinović kaže da mu je pri sviranju za kraj utakmice mnogo slika prošlo kroz glavu:

- Bilo je jako teško godinama unazad. Kada je sviran kraj utakmice sve je prošlo kroz glavu, ne znam da li sam prvo osetio sreću ili tugu, prošlo mi je toliko slika, šta smo sve prošli timski i individualno. To je dečački san koji je sada ostvaren. Nadam se da je ovo početak dugog ciklusa u kome ćemo se potruditi da našem narodu donesemo što više sreće i medalja.

Glušac kaže da je sam put do zlata jako težak, a da samo akteri znaju koliko je truda i snage uloženo:

- Ovo je dečački san, nešto za šta smo radili ceo život. Potrudićemo se da donesemo narodu što više medalja. Puno nam je srce kada neko ima da kaže lepe stvari za nas, naša dužnost i zadovoljstvo je bila da uradimo dobru stvar za naš narod. Ako smo uspeli bar malo, drago mi je - kaže Glušac.

"Sve mi se srušilo - nikada neću zaboraviti te poglede"

Martinović priznaje da mu je najteže palo par sekundi protiv Holandije kada su primili gol:

- Sve mi se srušilo, ceo svet je pao u vodu, taj muk, nikada neću zaboraviti te poglede. Ipak, nismo imali izbora, igramo u Beogradu i ne znamo da li ćemo imati još jednu šansu. U tom trenutku smo morali da pružimo svoj maksimum. Toliki broj ljudi je došlo da nas podrži, nismo smeli da ih izneverimo - kaže Martinović.

Glušac veruje da im je podrška naroda donela zlatnu medalju:

- Nema vremena za odmor, od ponedeljka se vraćamo treninzima i klubskim obavezama. Kreću nova dokazivanja. Poručio bih deci koja počinju da treniraju da veruju u ono što rade i daju sve od sebe - kaže on.

