Rukometaši Nemačke prvi su finalisti Evropskog prvenstva.

U danskom Herningu "Panceri" su savladali Hrvatsku rezultatom 31:28, pa će za dva dana igrati za titulu protiv boljeg iz duela Danska - Island.

Rukomet 2025/26

Hrvati će protiv poraženog iz ovog duela igrati za bronzu.

U pobedničkom timu Zerbe je sa šest golova bio najefikasniji, a pratili su ga Knor, Gola, Uščins i Fišer sa po četiri gola. Golman Volf je upisao čak 13 odbrana.

Lučin je sa šest golova bio najefikasniji u Hrvatskoj. Pogodak manje su upisali Klarica i Martinović.