Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Funšalu selekciju Slovačke 12:4 (2:2, 5:0, 2:2, 3:0), u utakmici razigravanja za plasman od devetog do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Portugalu.
EVROPSKO PRVENSTVO U PORTUGALU: Vaterpolistkinje Srbije pobedile Slovačku u razigravanju za plasman
Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Jovana Radonjić sa tri gola, dok su Ana Milićević, Hristina Ilić i Nada Mandić dodale po dva pogotka.
Kod selekcije Slovačke su po jedan pogodak postigle Lenka Garančovska, Barbora Baranovičova, Monika Sedlakova i Miroslava Stankovijanska.
Reprezentacija Srbije je prva na tabeli Grupe G razigravanja za plasman sa šest bodova, dok Slovačka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.
Srpske vaterpolistkinje će u narednoj utakmici igrati protiv selekcije Nemačke, dok Slovačku očekuje duel sa Turskom.
