Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Jovana Radonjić sa tri gola, dok su Ana Milićević, Hristina Ilić i Nada Mandić dodale po dva pogotka.

Kod selekcije Slovačke su po jedan pogodak postigle Lenka Garančovska, Barbora Baranovičova, Monika Sedlakova i Miroslava Stankovijanska.

Reprezentacija Srbije je prva na tabeli Grupe G razigravanja za plasman sa šest bodova, dok Slovačka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Srpske vaterpolistkinje će u narednoj utakmici igrati protiv selekcije Nemačke, dok Slovačku očekuje duel sa Turskom.

(Beta)

Zlatni vaterpolisti za Kurir o velikoj pobedi i momentima koje će zauvek pamtiti Izvor: Kurir televizija