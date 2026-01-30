Slušaj vest

Ova 41-godišnja skijašica je pala u petak u spustu Svetskog kupa u Kran Montani.

"Moji olimpijski snovi sigurno nisu završeni ovim padom. Nezgodno je jer je ostalo vrlo malo vremena do prvih trka na Igrama. Radićemo stalne testove i preglede, ali budite uvereni da ću se boriti svim snagama da se pojavim na stazi", najavila je Von na društvenim mrežama, prenosi agencija Hina.

Skijašice imaju treninge za spust 5, 6. i 7. februara, dok je zvanična trka spusta održati 8. februara.

Von se vratila skijanju nakon petogodišnje pauze. Ona je vodeća u plasmanu u spustu i pobedila je na dve trke spusta Svetskog kupa ove sezone.

Amerikanka je bila olimpijska šampionka u spustu 2010. godine i Vankuveru, a sa Igara ima još po jednu bronzu u spustu i superveleslalomu. Na Svetskom prvenstvu 2009. godine u Val d'Izeru je bila zlatna u obe brze discipline, a ima još po tri srebra i tri bronze na svetskim prvenstvima u spustu i superveleslalomu.

(Beta)