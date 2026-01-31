Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von propustiće današnji superveleslalom, trku u okviru Svetskog kupa, nakon što je dan ranije doživela pad i povredila levo koleno, saopštio je danas njen trener za Asošiejted pres.

"Ne, danas neće nastupati, već se kao i obično priprema za Kortinu", naveo je u poruci za AP Kris Najt, lični trener Lindzi Von.

Von je u petak pala tokom spusta u švajcarskom Krans-Montani i završila u zaštitnoj ogradi. Nakon što se spustila do cilja, helikopterom je prebačena na lekarske preglede. U ovom trenutku još uvek nije poznata tačna priroda povrede.

"Danas sam pala u spustu u Švajcarskoj i povredila levo koleno. Razgovaram sa lekarima i timom i nastaviću sa dodatnim pregledima", napisala je Von u petak na Instagramu.

"Hvala svima na ljubavi i podršci. Objaviću više informacija kada ih budem imala", dodala je ona.

Četrdesetjednogodišnja Amerikanka važi za jednu od najvećih zvezda predstojećih Zimskih olimpijskih igara, koje počinju narednog petka. Njena prva trka na Igrama zakazana je dva dana kasnije, u ženskom spustu.

Današnji veleslalom trebalo je da bude njen poslednji nastup pre Olimpijskih igara.

