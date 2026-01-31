Slušaj vest

Ova manifestacija već godinama predstavlja centralni događaj sportskog života Župe.

Nakon intoniranja državne himne Republike Srbije, započeo je ovaj svojevrsni praznik sporta, koji je otvorio predsednik Sportskog saveza Aleksandrovac Vladica Pribanović.

U svom obraćanju istakao je da je prethodna godina bila izuzetno bogata sportskim događajima, obeležena značajnim uspesima klubova i pojedinaca, kao i kontinuiranim razvojem sporta na teritoriji opštine. Posebno je naglasio odličnu saradnju Sportskog saveza sa lokalnom samoupravom, koja je, kako je rekao, od ključnog značaja za stvaranje boljih uslova za rad sportista svih uzrasta.

Poseban trenutak večeri bilo je uručenje plakete za izuzetan doprinos razvoju i unapređenju sporta specijalnom gostu, legendi odbojke Željku Tanaskoviću, predsedniku Međunarodne federacije školskog sporta (ISF) i Saveza za školski sport Srbije. Priznanje mu je uručila predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović, čime je još jednom potvrđen značaj njegovog dugogodišnjeg angažovanja u oblasti školskog i omladinskog sporta, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Foto: SŠSS

Svečanosti proglašenja prisustvovali su brojni predstavnici društveno-političkog i kulturnog života opštine Aleksandrovac, Rasinskog okruga i Srbije, sportisti, sportski radnici, članovi njihovih porodica i prijatelji, koji su svojim prisustvom uveličali ovaj značajan događaj.

Pokrovitelj manifestacije bila je opština Aleksandrovac, dok je za uspešnu organizaciju bio zadužen Savez sportova Aleksandrovac, potvrdivši još jednom svoju važnu ulogu u razvoju i promociji sporta u ovoj sredini.

Na kraju svečanosti, Tanasković je istakao značaj sistemskog ulaganja u školski sport i stvaranja podsticajnog okruženja za mlade.