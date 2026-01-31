Slušaj vest

Hrvatska se u nedelju od 15.15 časova u borbi za treće mesto sastaje sa Islandom.

1/4 Vidi galeriju Rukometaši Hrvatske Foto: Profimedia, Pritnscreen, Aris Messinis / AFP / Profimedia

Hrvatska je u polufinalu poražena od Nemačke sa 31:28, što je bio identičan rezultat onom iz drugog polufinala u kom je Danska savladala Island.

"Razočarani smo porazom od Nemačke, gledamo našu šansu u nedelju u utakmici za bronzanu medalju. Island je odličan protivnik, to smo videli. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su veoma teške utakmice", rekao je Sigurdson i dodao:

"Imamo mnogo problema, rešavamo ih u hodu. Trudimo se da iz tima izvučemo maksimum za sledeću utakmicu. David Mandić je u hotelu na terapiji. Mislim da će biti dobro do utakmice".

Ponovo će morati da razočara svoje sunarodnike, budući da je Sigurdson Islanđanin.

"Nikada nije lako igrati dva puta protiv istog protivnika, to su teške utakmice. Pripreme su iste kao i za bilo koju drugu utakmicu: trening, nova analiza Islanda. Za mene je to normalno. Imaju sjajne pojedince, ali moramo da se fokusiramo na ceo tim, ne samo na Magnusona i Kristjansona, iako su svetske klase. Naša odbrana je bila jedna od najboljih na celom turniru, tako da se nadam dobroj odbrani i golmanima u nedelju", rekao je hrvatski selektor.

Zadovoljan je učinkom Hrvatske.

Borac - Rubin Kazanj Izvor: Facebook/FK Borac

"Jesam, jer je pre početka Evropskog prvenstva cilj bio polufinale, i u tome smo uspeli. „Sada smo potpuno fokusirani na bronzanu medalju".

Na kraju se dotakao i svoje prethodne konferencije, uoči polufinala, kada je žestoko kritikovao Evropsku rukometnu federaciju i organizaciju turnira.