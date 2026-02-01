Slušaj vest

Hrvatska je u borbi za treće mesto savladala  Island rezultatom 33:32.

Rukometaši Hrvatske Foto: Profimedia, Pritnscreen, Aris Messinis / AFP / Profimedia

Bila je ovo druga medaja za Hrvate na velikim takmičenjima u samo godinu dana, pošto su prethodnog januar u finalu svetskog prvenstva poraženi od Danske u Norveškoj.

Zbirno, muška seniorska reprezentacija Hrvatske osvojila je tri srebra i četiri bronze na evropskim prvenstvima, tri puta je bila srebrna na svetskom prvenstvu, jednom i bronzana, uz to je i dvostruki olimpijski prvak.

Hrvatska je sjajno ušla u meč i u finišu prvog poluvremena imali šest golova prednosti 12:6

Islanđani su tek u nekoliko navrata uspeli da svedu minus na dva poena, i to u prvom poluvremenu, ali su u nastavku bili nemoćni da uvedu meč u egal i ugroze pobedu ekipe Dagura Sigurdsona, koji je tako protiv svojih sunarodnika došao do velike pobede.

Doduše, usled opuštanja Hrvata Islanđani su se u samoj završnici primakli na smao gol minusa, ipak gol Glavaša za 34:32 raspršio im je sve nade da mogu do čuda.

Veron Načinović je bio drugi strelac u pobedničkom timu sa šest golova, Ivan Martinović je postigao pet, a David Mandić, koji se povredio, doprineo je sa četiri gola.

Kod Islanda najbolji je bio Omar Ingi Magnuson sa 12 golova.

Od 18.00 u finalu se sastaju selekcije Danske i Nemačke.

