KRAGUJEVČANI SILNI U PODGORICI: Vaterpolisti Radničkog ubedljivi protiv Budućnosti
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnosti sa 25:10 (6:3, 5:4, 8:1, 6:2), u utakmici osmog kola Regionalne lige.
Bolji od ostalih u pobedničkom timu bio je Boris Vapenski sa pet golova, dok su po tri pogotka postigli Valiko Dadvani, Strahinja Rašović i Angelos Vlahopulos.
U podgoričkoj ekipi najefikasniji je bio David Stevović sa tri pogotka.
Radnički na prvom mestu Regionalne lige ima 19 bodova, a Budućnost je na pretposlednjem, sedmom mestu, sa tri boda.
U sledećem kolu Radnički gostuje Jadranu u Herceg Novom, dok Budućnost u Kotoru igra protiv Primorca.
