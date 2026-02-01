Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnosti sa 25:10 (6:3, 5:4, 8:1, 6:2), u utakmici osmog kola Regionalne lige.

Bolji od ostalih u pobedničkom timu bio je Boris Vapenski sa pet golova, dok su po tri pogotka postigli Valiko Dadvani, Strahinja Rašović i Angelos Vlahopulos.

U podgoričkoj ekipi najefikasniji je bio David Stevović sa tri pogotka.

Radnički na prvom mestu Regionalne lige ima 19 bodova, a Budućnost je na pretposlednjem, sedmom mestu, sa tri boda.

U sledećem kolu Radnički gostuje Jadranu u Herceg Novom, dok Budućnost u Kotoru igra protiv Primorca.