Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu pobedom u borbi za treće mesto nad Islandom, rezultatom 33:32.

Skandal se dogodio po završetku utakmice koja je odigrana u Danskoj, kada su rukometaši Hrvatske pozvali hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, kako bi im se pridružio na dočeku, preneo je "Index.hr". 

U međuvremenu je stigla oštra reakcija hrvatskog rukometnog saveza, uz poruku da se doček otkazuje!

Velika bruka i sramota o kojoj će se tek polemisati.

