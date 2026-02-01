Bruka i sramota nakon bronzane medalje u režiji hrvatskih rukometaša!
SKANDAL U HRVATSKOJ NAKON BRONZE NA EP! Rukometaši zvali Tompsona da slave, a onda je usledila šamarčina! Region u šoku zbog ovog poteza! Obraza nemaju! (VIDEO)
Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu pobedom u borbi za treće mesto nad Islandom, rezultatom 33:32.
Skandal se dogodio po završetku utakmice koja je odigrana u Danskoj, kada su rukometaši Hrvatske pozvali hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, kako bi im se pridružio na dočeku, preneo je "Index.hr".
U međuvremenu je stigla oštra reakcija hrvatskog rukometnog saveza, uz poruku da se doček otkazuje!
Velika bruka i sramota o kojoj će se tek polemisati.
