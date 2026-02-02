Slušaj vest

Nova bruka s potpisom hrvatski sportista. Ovoga puta reč su uzeli (b)rukometaši.

Igrači i stručni štab hrvatske reprezentacije ucenili su gradske vlasi u Zagrebu da pristaju da im doček bude organizovan zbog bronze na EP, samo ukoliko bude nastupao Marko Perković Tompson. Taj ultimatum nije naišao na pozitivan odgovor, pa je doček otkazan.

Tompson koncert Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Međutim, u ceo slučaj se direktno uključila Vlada Hrvatske, posle čije će intervencije doček biti organizovan u ponedeljak od 18 časova na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

Organizujemo veličanstven doček danas u 18h na Trgu bana Josipa Jelačića. Biće poštovane sve želje rukometaša - rekao je ministar Sporta Tonči Glavina.

Dno dna. S potpisom Vlade Hrvatske i ovih "sportista". Izgleda da se neće opametiti nikada...

