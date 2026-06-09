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Iako su mnogi detalji njegovog kratkotrajnog života dobro poznati, postoje oni delovi koji će, po svemu sudeći, ostati večna misterija.

Među njima je i borba održana 1964. godine kada se Brus Li našao na borilištu protiv Vong Džek-mena.

1/8 Vidi galeriju Glumac i majstor borilačkih veština - Brus Li Foto: Profimedia

Kontroverze oko borbe

Izveštaji o ovoj borbi i posle više od 60 godina su kontradiktorni i kontroverzni. Borba nije snimljena, održana je privatno u Kineskoj četvrti u Ouklendu, kada su obojica boraca imali po 23 godine.

O ovom duelu je kasnije snimljen film "Rađanje zmaja", ali se ni u njemu ne prikazuje jasno krajnji ishod.

Celoj priči dodatnu misteriju daje i to što je bilo nekoliko očevidaca borbe, koji su kasnije pričali različite verzije o njoj.

Brus Li se zamerio Kinezima

Prema rečima Linde Li Kadvel, tadašnje Lijeve supruge, inicijalna kapisla za borbu bila je to što je Brus Li podučavao belce kineskim borilačkim veštinama. To ga je činilo, blago rečeno, veoma nepopularnim među kineskim umetnicima borilačkih veština u San Francisku.

Među najglasnijima je bio Džek-men.

Zapravo, i sam Brus Li je bio iz mešovitog braka, otac Kinez, majka kinesko-kavkaskog porekla. Kada se saznalo da Brus nije čistokrvni Kinez, njegov učitelj, čuveni Ip Men, prestao je da ga direktno podučava. Pored toga, drugi razlog je i u tome što je Brus Li kombinovao nekoliko stilova kung fua, što je za Kineze bila "jeres".

Vong je kasnije izjavio da je zatražio javnu borbu protiv Lija nakon što je ovaj uputio otvoreni izazov svima, tvrdeći da može da pobedi bilo kog umetnika borilačkih veština.

Vong je otišao u Lijevu školu i ostavio mu poruku da ga izaziva na borbu.

Detalji borbe i ishod iste, variraju od izvora do izvora.

Među prisutnima na ovom meču, a bilo ih je svega nekoliko, bili su Džejms Li (nije u srodstvu sa Brusom) i Vilijan Čen, učitelj tai čija.

Brus Li opisao svoju stranu priče

Sam Brus Li je u intervjuu za jedan magazin na indirektan način opisao tok borbe.

"Potukao sam se u San Francisku sa kung-fu mačkom i posle kratkog susreta, k... sin je počeo da beži. Jurio sam ga i, kao budala, udarao ga od pozadi po glavi i leđima. Ubrzo su pesnice počele da mi otiču od udaraca po njegovoj tvrdoj glavi. Baš tada sam shvatio da Ving Čun (Brus Lijev stil borbe) nije baš praktičan i počeo sam da menjan svoj način borbe".

Prema Brusovoj supruzi Lindi, borba je trajala tri minuta i Brus je odneo pobedu.

"Njih dvojica su izašli, formalno se poklonili i počeli da se bore. Vong je zauzeo klasičan stav, dok je Brus, koji je u to vreme još uvek koristio svoj Ving Čun stil, izveo seriju direktnih udaraca. U roku od jednog minuta, Vongovi ljudi su pokušavali da zaustave borbu dok se Brus počeo privikavati na svoj zadatak. Džejms Li ih je upozorio da dozvole da se borba nastavi. Minut kasnije, dok je Brus ozbiljno nastavio napad, Vong je počeo da se povlači što je brže mogao. Na trenutak, zaista, tuča je pretila da se pretvori u farsu kada se Vong zaista okrenuo i pobegao. Ali Brus je skočio na njega kao leopard u skoku i oborio ga na pod gde je počeo da ga udara dok ga nije demoralizovao. „Je li to dovoljno?“, viknuo je Brus, „Dosta je!“, preklinjao je njegov protivnik."

Džek-menova strana borbe

Ovo je u suprotnosti sa Vongovim i Vilijam Čenovim izveštajem o borbi, jer oni navode da je borba trajala neobično dugo, 20-25 minuta. Vong je osporio Lijevu verziju događaja i objavio svoj izveštaj u jednom časopisu, novinama na kineskom jeziku u San Francisku.

Prema Vongovom objavljenom izveštaju, borba je počela oko 6:05 kada ga je Li zamolio da istupi na sredinu škole. Vong je izjavio da je pružio „ruku prijateljstva“ u skladu sa tradicijama borilačkih veština, ali da je Li inicirao napad. Vong je tvrdio da nijedan borac nije pao na zemlju tokom susreta, iako su oba borca bila „poljuljana“ i „okrznula“ svog protivnika. On je posebno negirao tvrdnje da ga je Li oborio na pod ili ga naterao da moli za „milost“.

Članak u pomenutom časopisu, koji je Vongovu verziju objavio na naslovnoj strani, završio se Vongovom izjavom da neće dalje argumentovati svoje stavove u novinama. Umesto toga, ponudio je da će, ako bude ponovo izazvan na borbu, održati javnu izložbu kako bi „svi mogli da vide svojim očima“.

Li nije javno odgovorio na Vongov članak i ubrzo nakon toga je zatvorio svoju školu u Ouklendu, preselivši se u Los Anđeles gde će kasnije steći slavu u Holivudu.

Vong je kasnije izrazio žaljenje zbog borbe sa Lijem, pripisujući to aroganciji, kako sa Lijeve tako i sa njegove strane.

Treća strana priče: Brus Li na prevaru dobio borbu?

Izveštaj koji na neki način daje Brus Liju pravo, pružio je Dejvid Čin, koji je organizovao meč u Vongovo ime. Međutim, on smatra da je Brus Li prevarom dobio duel.

Prema Činovom intervjuu sa tada poznatim novinarom Metjuom Polijem, Li je savladao Vonga na prevaru, svojom početnom serijom napada dok se Vong približavao uobičajenom pozdravu, zbog čega se Vong okrenuo i pobegao. Čin je izjavio da je Li jurio Vonga po sobi dok se Vong nije spotakao i pao, nakon čega je Li skočio na Vonga i zasuo ga udarcima, primoravajući Čina da interveniše i spase Vonga.

Tako jedna od najmisterioznijih borbi ikada do dana današnjeg, iako je prošlo više od šest decenija, nije dobila epilog.

Brus Li je preminuo 1973. godine, dok je Vong Džek-men živeo do 2018. godine. Sa sobom su zauvek odneli tajnu.