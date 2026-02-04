Ženska hokejaška reprezentacija Finske otkazala je trening zbog stomačnih problema koji su pogodili najmanje četiri igračice, saopštio je portparol tima.
STOMAČNI VIRUS OBORIO HOKEJAŠE FINSKE: Dan pred meč na ZOI nisu odradili trening
"Razmatramo tešku situaciju", rekla je Hena Malmberg za AP dan pre nego što bi Finska trebalo da otvori Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini protiv branioca titule Kanade.
Malmberg je rekla da je utakmica i dalje zakazana, a predstavnici tima pružaju ažurirane informacije o situaciji Međunarodnoj hokejaškoj federaciji. ; Finska ima slobodan dan u petak, a u subotu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Ženska hokejaška reprezentacija Finske četiri puta je osvajala bronzanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Ta reprezentacija je, takođe, osvojila bronzu i na dva svetska prvenstva.
(Beta)
