"Razmatramo tešku situaciju", rekla je Hena Malmberg za AP dan pre nego što bi Finska trebalo da otvori Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini protiv branioca titule Kanade.

Malmberg je rekla da je utakmica i dalje zakazana, a predstavnici tima pružaju ažurirane informacije o situaciji Međunarodnoj hokejaškoj federaciji. ; Finska ima slobodan dan u petak, a u subotu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Ženska hokejaška reprezentacija Finske četiri puta je osvajala bronzanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Ta reprezentacija je, takođe, osvojila bronzu i na dva svetska prvenstva.

(Beta)

