Lindzi Von doživela je bolan pad, a čelnici Zimskih olimpijskih igara oglasili su se i pružili joj podršku.
ZOI
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE SE OGLASILE POSLE HOROR PADA LINDZI VON! Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta!
Slušaj vest
Lindzi Von doživela je katastrofalan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a detalje ovog incidenta možete videti na sledećem linku:
Malo posle pada oglasili su se i čelnici Zimskih olimpijskih igara koji su pružili reči podrške čuvenoj šampionki.
- Napred Lindzi! - stoji u objavi Zimskih olimpijskih igara, posle velike drame.
Pogledajte i fotografije ovog uznemirujućeg pada:
Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
A ovo je i snimak horor incidenta:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši