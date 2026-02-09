Slušaj vest

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je zlatnu medalju u umetničkom klizanju, na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d' Ampeco, pošto je za dlaku pobedila tim Japana, a čovek odluke bio je aktuelni planetarni prvak - čudesni Ilija Malinjin.

Maestralni klizač izveo salto unazad, na jednoj nozi i postao je glavna tema svetski medija!

Poslednji put publika je "backflip" na olimpijskom ledu videla davne 1998. u Naganu, kada ga je izvela Francuskinja Surija Bonaji. Međutim, tada je taj potez bio zabranjen i doneo joj je žestoku kaznu. Zašto? Zabrana je još iz 1977. godine, nakon što je Amerikanac Teri Kubika prvi izveo "backflip" 1976. godine, ali... Taj potez je ubrzo proglašen preopasnim po živote klizača i stavljen je na listu - zabranjenih.

Nestvaran nastup Malinina na ZOI 2026. Foto: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia, Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pravila su promenjena tek 2024., a Malinjin nije čekao ni trenutka.

Pogledajte šta je uradio:

Epilog svega

Inače, Malinjin je za pomenuti nastup dobio 200,03 poena, što je bilo dovoljno da se anulira minus nastao zbog lošije role njegove zemljakinje Amber Glen, pre toga, zbog čega su SAD neko vreme gledale u leđa ekipi "zemlje izlazećeg sunca".

Evo kako je Novak reagovao na ovu magiju:

U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine. Bronzana medalja pripala je ekipi Italije, nakon odličnog nastupa Matea Rica u slobodnom programu. Domaćin je takmičenje završio sa 60 bodova.

