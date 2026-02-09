Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih repera na planeti, čuveni Drejk, veliki je fan sporta i kladionice.

Klađenje na najveće sportske događaje njegova je velika opsesija. Ne propušta gotovo nijedan veliki događaj, a njegove astronomske uplate na tikete izazivaju neviđenu pažnju.

Pogađao je ishode i uzimao ozbiljan novac, ali je u svojoj bogatoj kockarskoj karijeri imao daleko više promašaja zbog kojih je često bio predmet podsmeha.

Zbog njegovih "uspešnih" prognoza, u svetu sporta sve češće se pominje "Drejkovo prokletstvo" - na koga se reper kladi, taj nema šanse da pobedi.

Naime, reper je poslednjih godina na opklade izgubio silne milione. Samo prošle godine, po sopstvenom priznanju, za mesec dana ostao je kratak za osam miliona dolara.

Naravno, nije mogao da propusti ni ovogodišnji Superbol, pa je tako na pobedu Nju Igland Petriotsa stavio čak 1.000.000.

Kvota je bila lepa - 2.95, nadao se Drejk da će lagano zaraditi gotovo dva miliona (isplata 2.950.000 dolara), ali "Drejkovo prokletstvo" je učinlo svoje. Popularne Patriote doživele su ubedljiv poraz, reper je sve izgubio i po ko zna koji put postao predmet podsmeha na mrežama.

1/11 Vidi galeriju Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superboul Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, JOSH EDELSON / AFP / Profimedia, Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia