Slušaj vest

Ralf Šumaher, bivši vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Mihaela Šumahera, sprema se za novo poglavlje u životu.

Kako prenose strani mediji, nekadašnji as Vilijamsa verio se sa svojim dugogodišnjim partnerom Etijenom Buske-Kasanjom, a par već uveliko planira venčanje koje će trajati čak tri dana.

Ceremonija je zakazana za maj i biće održana u luksuznom San Tropeu, na jugu Francuske, mestu gde Ralf i Etijen već godinama provode veći deo vremena. Prema dostupnim informacijama, slavlje će okupiti uži krug porodice i prijatelja, a plan je da se venčanje pretvori u višednevnu proslavu, daleko od očiju javnosti, ali u prepoznatljivom glamuroznom ambijentu Azurne obale.

1/6 Vidi galeriju Ralf Šumaher sa dečkom Foto: Instagram/etn_cst, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ralf Šumaher je u leto 2023. godine prvi put javno govorio o svojoj istopolnoj vezi, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti, ali i brojne poruke podrške.

Od tog trenutka, nekadašnji vozač Formule 1 nije krio da je srećan i da je pronašao mir van sveta brzine i adrenalina koji ga je obeležio tokom karijere.

Zanimljivo je da su čestitke povodom veridbe stigle i od njegove bivše supruge Kore, sa kojom ima sina Davida. Njena poruka dodatno je pokazala da su nekadašnji nesporazumi ostali u prošlosti, te da je Šumaherova porodica danas u znaku korektnih odnosa i međusobnog poštovanja.

Za Ralfa Šumahera, koji je tokom karijere upisao šest pobeda u Formuli 1, predstojeće venčanje predstavlja i definitivan "pečat" na novo poglavlje u životu.