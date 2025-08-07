Slušaj vest

Saga u porodica Šumaher dobila je novu epizodu.

Reč je uzela Kora, bivša supruga Ralfa Šumahera. Naime, ona ne planira da se odrekne slavnog prezimena, iako je od ozvaničenja razvoda prošla puna decenija.

Brat sedmostrukog prvaka Formule 1 Mihaela Šumahera, Ralf i njegove bivše supruge Kora i dalje su pod lupom javnosti, a povod medijima - daju oni sami svojim potezima.

Sada je na red došla ispovest Kore u kojoj je pričala kako nije znala da je Ralf homoseksualac, a da je nakon njegovog priznanja burno je reagovala.

Kora Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

- Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila svoj život u smeće ni za sav novac sveta. Ne bih bacila svoje najbolje godine - pričala je Kora.

Bez obzira na sva dešavanja i objave koji bivši supružnici uporno iznose u javnost, Kora kaže da nema nameru da promeni prezime Šumaher.

- Zašto bih to uradila? Bila bih glupa. Zadržaću prezime Šumaher dok god preko njega mogu da zarađujem novac - otvoreno je poručila Kora.

Pogledajte i Ralfa Šumahera sa dečkom:

Ralf Šumaher sa dečkom Foto: Instagram/etn_cst, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kora.jpg
profimedia-0899537416.jpg
kora-ralf-sumaher.jpg
ralf-kora-sumaher.jpg

