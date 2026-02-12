Slušaj vest

Ukrajinac je želeo da skrene pažnju na rat u njegovoj otadžbini noseći kacigu na kojoj se nalaze slike ubijenih sportista tokom rata između Rusije i Ukrajine.

Na slikama su dizačica tegova Alina Perehudova, bokser Pavlo Iščenko, hokejaš Oleksej Loginov, strelac Oleksej Habarov, plesačica Darija Kurdel, atletičar Ivan Kononenko i skakač u vodu Mikita Kozubenko.

MOK mu to nije dozvolio, jer bi tim činom prekršio olimpijsku povelju.

Nudili su mu da nosi crni flor na ruci i da odmah nakon trke pokaže svoju kacigu, ali Ukrajinac nije pristao na to, pa je usledila teška odluka.

Nakon izbacivanja MOK je izdao saopštenje u kom je detaljno objasnio svoju odluku.

"Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič neće moći da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama,nakon što je odbio da se pridržava smernica MOK-a o izražavanju stavova sportista", navodi se u današnjem saopštenju MOK-a i dodaje: "Odluka je doneta pošto je odbio da se uskladi sa smernicama MOK-a o ponašanju sportista. Doneo ju je žiri Međunarodne bob i skeleton federacije (IBSF), na osnovu činjenice da kaciga koju je nameravao da nosi nije bila u skladu sa pravilima".

"MOK je stoga, sa žaljenjem, odlučio da mu oduzme akreditaciju za Igre u Milano-Kortini 2026", poručuju odgovorni i dodaju da je Geraskevič imao razgovore i s predsednicom Kirsti Koventri i nije prihvatio bilo kakav kompromis.

Šta je MOK nudio Ukrajincu?

"MOK je bio veoma zainteresovan da Geraskevič nastupi. Zato je sa njim daniam razgovarao kako bi pronašli način da se na dostojanstven odgovori na njegovu želju da oda počast kolegama sportistima koji su izgubili živote nakon ruske invazije na Ukrajinu. Suština ovog slučaja nije u poruci, već u mestu na kojem je želeo da je iskaže. Geraskeviču je bilo dozvoljeno da nosi tu kacigu tokom svih treninga. MOK mu je takođe ponudio mogućnost da je prikaže odmah posle takmičenja prilikom prolaska kroz miks zonu", navodi se i dodaje da je opcija bio i crni flor.

"Tokom Olimpijskih igara sportistima su na raspolaganju i brojne druge prilike da izraze svoje stavove, uključujući miks zone za medije, društvene mreže, konferencije za novinare i intervjue. Smernice o izražavanju sportista rezultat su globalnih konsultacija iz 2021. godine sa 3.500 sportista iz celog sveta. One imaju punu podršku Komisije sportista MOK-a, kao i komisija sportista međunarodnih federacija i nacionalnih olimpijskih komiteta. Geraskevič je uz podršku MOK-a učestvovao na poslednja tri izdanja Zimskih olimpijskih igara i svaki put je bio stipendista olimpijske stipendije. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, MOK je takođe osnovao fond solidarnosti za ukrajinski sport kako bi podržao pripreme sportista za Olimpijske igre Pariz 2024. godine", zaključuje se u saopštenju MOK-a.