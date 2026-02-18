Slušaj vest

Jedan tajm-aut trenera odbojkašica Partizana, Nenada Živanović, zaprepastio je čitavu Srbiju.

Velika bura podigla se u javnosti posle večitog derbija u kom su odbojkašice Crvene zvezde savladale rivalke iz Partizana rezultatom 3:2.

Nakon meča na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog tajm-auta crno-belih, na kom trener Nenad Živanović sramno vređa i ponižava svoje igračice.

"Znači kakve ste pi*****ne, brate, neverovatno. Boli vas k***c da igrate, da pustite ruku...", između ostalog je poručio trener."

Živanović se našao na udaru kritika javnosti, reagovoalo je i Ministarstvo sporta Srbije, koje je tražilo od OK Partizan i Odbojkaškog saveza Srbije da sankcionišu Živanovića zbog neprimerenog ponašanja.

Klub je odmah pokrenuo disciplinski postupak, Živanović je uputio izvinjenje, a sada su rešile da se oglase i odbojkašice Partizana.

One su složno stale u odbranu svog trenera.

Njihovo saopštenje prenosimo vam u celosti:

"Pišemo vam u ime cele ekipe zbog novonastale situacije i htele bismo da vam prenesemo naš stav. Kao neko ko je dugo u sportu sigurno znate šta sve sport može da probudi u svakom od nas. Svi smo mi tu sa jednim ciljem, a to je maksimum na svakoj utakmici i što bolji rezultat na terenu", navodi se i dodaje:

"Čak i kada mi posustanemo, tu je trener da nas podigne, probudi i nadahne za nastavak utakmice. Svi smo mi svesni njegovog načina rada i kako reaguje u želji za boljim rezultatom, godinama se nije našla osoba kojoj je to smetalo i to mnogo govori", jasne su odbojkašice Partizana.

"Ekipa stoji iza svog trenera i znamo da sigurno nije imao lošu nameru što govori i njegova izjava na kraju utakmice. Volele bismo da se smanje tenzije u što kraćem roku i da se fokus vrati na odbojku. Ženski prvi tim OK Partizan", navodi se u saopštenju.

Ko je Nanad Živanović?



Živanović je već tri godine unazad trener Partizana, odnosno ženskog tima, pošto je prethodno od 2020. do 2023. bio pomoćnik Bojanu Janiću u muškoj sekciji Partizana. Na klupi ženskog tima zamenio je Darka Zakoča.

Nenad Živanović Foto: pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prošle godine je sa timom igrao četvrtfinale Superlige, a tokom karijere je bio pomoćnik i u redovima muškog odbojkaškog kluba Crvena zvezda, od 2018. do 2020. godine.

Stručnjak koji ima 44 godine važi za jednog od perspektivnijih trenera u Srbiji, ali ovakav vid komunikacije sa svojim timom je nedopustiv i naišao je na široku osudu u javnosti. Posebno jer se u ekipi nalazi osam maloletnih odbojkašica, prema podacima sajta "Volleybox".