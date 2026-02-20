Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Grupi A zajedno sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom u kvalifikacijama za Svetski kup, određeno je  žrebom.

Kvalifikacioni turnir će biti održan u Aleksandropoliju od 6. do 12. aprila.

 U drugoj grupi nalaze se Hrvatska, Sjedinjene Američke Države, Italija i Španija.

Finalni turnir Svetskog kupa biće održan u Sidneju sredinom jula. Pored domaćina Australije, na završnom turniru učestvovaće šest najbolje plasiranih reprezentacija sa kvalifikacionog turnira u Grčkoj, dok će osmi učesnik biti najbolja selekcija sa kvalifikacija Divizije 2.

Turnir Divizije 2 biće održan na Malti, a u konkurenciji će biti Kina, Velika Britanija, Gruzija, Turska, Nemačka, Slovenija, Argentina, Hong Kong, Francuska, Ukrajina, Japan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Austrija, Kanada, Singapur, Južna Afrika, Portugalija, Brazil, Crna Gora, Rusija i Kazahstan.

