Slušaj vest

Poljska klizačica Kamila Selijer prošla je kroz pravi pakao na Zimskim olimpijskim igrama.

Jedna od najjezivijih scena u istoriji sporta desila se tokom trke na 1.500 metara u konkurenciji dama u brzom klizanju na ZOI, kada je nesrećna Kamila Selijer dobila udarac klizaljkom u glavu i umalo ostala bez oka. Više o ovoj horor povredi možete pročitati na sledećem linku, gde možete pogledati i zaista uznemirujući snimak:

Kamila Selijer je dobro poznato lice u svetu brzog klizanja.

Ova klizačica rođena je 12. aprila 2000. godine u poljskom Elblagu, a iza sebe ima brojne osvojene medalje.

1/4 Vidi galeriju Kamila Selijer Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Marcel ter Bals/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na Svetskom prvenstvu u Pekingu prošle godine osvojila je srebro na 3.000 metara i timsku bronzu na 2.000 metara. Na Evropskim šampionatima četiri puta je osvajala medalje - ima dva timska srebra na 2.000 metara (Gdanjsk 2024. i Tilburg 2026. godine), bronzu u istoj disciplini (Drezden 2025. godine), kao i bronzu na 3.000 metara u pojedinačnoj konkurenciji (Drezden 2025. godine).

Osvajala je medalje i u mlađim kategorijama, a udala se za kolegu koji se takođe takmiči u brzom klizanju, Francuza Dijanea Selijera.

Pogledajte i foto-galeriju jezive povrede koju je doživela na Zimskim olimpijskim igrama:

1/10 Vidi galeriju Horor povreda Kamile Selijer na Zimskim olimpijskim igrama Foto: Claudio Furlan / Zuma Press / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

BONUS VIDEO: