ISPLIVALE NOVE INFORMACIJE O STANJU KLIZAČICE KOJA JE DOŽIVELA HOROR POVREDU! Umalo ostala bez oka, završila u bolnici, a sada... Evo kakva je situacija!
Poljska klizačica Kamila Selijer doživela je horor povredu glave kada je na trci na 1.500 metara u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama naletela na klizaljku jedne od rivalki, a potom udarila o zaštinu ogradu.
Krvave glave Kamila ostala je da leži na ledu, lekari su hitno reagovali, a pukom srećom nije ostala bez oka pošto je udarac dobila malo pored.
Uznemirujući snimak sve je šokirao i možete ga videti na linku ispod, a sada su stigle i nove informacije o stanju nesrećne klizačice.
Poljski novinar Mateuš Ligeza otkrio je kako je Kamila hospitalizovana, ali da se oseća dobro, te da će u bolnici ostati najmanje do ponedeljka.
- Kamila se oseća dobro i ostaće u bolnici gde će se o njoj brinuti specijalisti i to do ponedeljka. Tada će biti postavljena nova dijagnoza i odlučivaće se o njenom daljem lečenju - napisao je on na svom nalogu na mreži "X".
Kamila Selijer je dobro poznato lice u svetu brzog klizanja.
Ova klizačica rođena je 12. aprila 2000. godine u poljskom Elblagu, a iza sebe ima brojne osvojene medalje.
Na Svetskom prvenstvu u Pekingu prošle godine osvojila je srebro na 3.000 metara i timsku bronzu na 2.000 metara. Na Evropskim šampionatima četiri puta je osvajala medalje - ima dva timska srebra na 2.000 metara (Gdanjsk 2024. i Tilburg 2026. godine), bronzu u istoj disciplini (Drezden 2025. godine), kao i bronzu na 3.000 metara u pojedinačnoj konkurenciji (Drezden 2025. godine).
Osvajala je medalje i u mlađim kategorijama, a udala se za kolegu koji se takođe takmiči u brzom klizanju, Francuza Dijanea Selijera.
BONUS VIDEO: