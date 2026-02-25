Slušaj vest

Zimske olimpijske igre u potpunosti je obeležila jeziva povreda čuvene skijašice Lindzi Von.

Nesrećna Lindzi sada prolazi kroz pakao posle povrede i operacija, a javnost je šokirala kada je priznala da se suočila sa potencijalnom amputacijom noge.

Posle svega, podršku joj je pružio i legendarni Kristijano Ronaldo.

- Šampioni se definišu trenucima kada pobeđuju i trenucima kada odbijaju da se predaju. Lindzi, planine koje si savladala nikada nisu bile veće od snage koju imaš u sebi. Nastavi da se boriš, legende uvek ustaju - napisao joj je on.

Amerikanki je to očigledno puno značilo, pa mu je veoma brzo i odgovorila:

- Ova poruka od tebe mi mnogo znači - odgovorila mu je ona.

Lindzi Von dobila je podršku i od Rafaela Nadala i Ane Ivanović, ali i Bastijana Švajnštajgera, Zlatana Ibrahimovića i mnogih drugih...

Ibrahimović joj je poručio kako "odustajanje nije opcija", a ona mu je odgovorila uz reč "nikada".

Amerikanka Lindzi Von otvoreno je govorila i o mentalnim izazovima kroz koje prolazi i priznala je kako bije još jednu životnu bitku.

- Danas je bio težak dan... Moja fizička bitka je počela istog trenutka kada sam se povredila, ali mentalna bitka je počela danas. Kao da se tona cigli sručila na mene. To je bitka na koju sam navikla jer sam je toliko puta doživela. Uvek sam učila iz svake povrede. Svaka me je učinila boljom i jačom osobom na različite načine… Ali bitka uma može biti mračna, teška i neumoljiva. Neko do koga mi je stalo rekao je da sam "majstor u psihološkoj igri života..." Ne znam da li je to istina... Znam da dolaze teški dani, ali pronaći ću put nazad na vrh planine života - istakla je ona.

