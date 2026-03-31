Nema ozbiljne ankete o najboljim primačima u istoriji odbojke, a da se među imenima ne nađe ime Gorana Vujevića.

Čuveni reprezentativac naše zemlje, u svojoj riznici ima sve što je njegova generacija, čuvena "Plava četa", mogla da osvoji.

Goran Vujević

Osvojio sve što je mogao

Vujević je olimpijski i evropski šampion, a ima srebro sa svetskog i evropskog šampionata, kao i bronze sa Olimpijskih igara i Evropskih prvenstava. Takođe, ima pregršt medalja sa nacionalnim timom sa Svetskog kupa i Svetske lige. Igrao je na poziciji primača i bio je zvanično najbolji server sveta.

Koliko je bio svestran igrač govori i to da je tokom karijere bio proglašavan i za najboljeg defanzivca, pored titule najboljeg servera na svetu.

Godine 2016. od Evropske odbojkaške konfederacije je dobio "Trofej za životno delo".

Dres reprezentacije naše zemlje nosio je deset godina, od 1996. do 2006. godine, kada je odlučio da prekine internacionalnu karijeru posle raspada Državne Zajednice Srbije i Crne Gore.

Vujević je rođen 27. februara 1973. godine na Cetinju.

Profesionalnu karijeru je započeo 1990. godine u Partizanu sa 17 godina i za crno-bele nastupao šest sezona. Sa Partizanom je osvojio prvenstvo i kup Jugoslavije.

Igrao je za Olimpijakos, koji je tada trenirao Zoran Gajić, i takođe osvojio prvenstvo i kup zemlje.

Veći deo karijere je proveo u Italiji. Nastupao je za Brešu, Feraru, Montičari, Tarente, Latinu, Trente i Peruđu, u kojoj se 2015. godine oprostio od aktivnog igranja. Imao je tada 43 godine i više nego uspešnu karijeru dugu 25 godina.

Goran Vujević

Upravo, tokom karijere u Peruđi doživeo je najteži životni udarac.

Za smrt sina saznao u klupskom autobusu

Vujevića, koji je oženio Italijanku Frančesku Loli, 20. oktobra 2013. godine zadesila je velika tragedija. Tada je njegov stariji sin Stefan preminuo od posledica srčanog udara u petoj godini.

Za smrt svog petogodišnjeg sina naš odbojkaš saznao je pri povratku sa utakmice njegove Peruđe i posle trijumfa nad Kuneom. Predsednik kluba za koji je popularni Kvisko igrao, Đino Sirći otkrio je da je tragičnu vest Vujević saznao u autobusu, ali i da je nije saopštio nikome iz kluba kako ne bi pokvario slavlje zbog pobede u derbiju.

Stefan Vujević sahranjen je u Betoneu, u mestu u kojem živi porodica Vujević. Oproštaju od petogodišnjeg dečaka prisustvovali su svi zaposleni iz odbojkaškog kluba Peruđa, kao i brojni prijatelji iz sveta odbojke s kojima je Goran Vujević igrao tokom izuzetno bogate karijere.

- Svaki minut mislim na njega. Bio je živahno dete, voleo je da dođe na trening i igra se. Voleo je sve momke, kao i oni njega. Znao je dva jezika, zabavljao je sve oko sebe. Znam da bi Stefan voleo da budem na terenu, tamo gde sam bio i kad je on dolazio na treninge i gledao utakmice. I ja sam samo uradio ono što bi on hteo - rekao je Vujević.

Sa suprugom Frančeskom ima troje dece

Porodica Vujević je nedugo potom postala bogatija za još jednog člana. Godinu dana kasnije, 2014. godine rodio im se sin Nikola. Goran i Frančeska imaju sina Mirka i ćerku Nataliju.

Goran Vujević je godinama po završetku igračke karijere obavljao dužnost sportskog direktora Peruđe.

