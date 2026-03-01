Ukrajinac Ivan Vulčin je pokazao kako izgleda njegovo lice nakon borbe protiv Marka Bojkovića.
MARKO BOJKOVIĆ SKROZ UNIŠTIO PROTIVNIKA! Lice Ukrajinca pokriveno ranama nakon borbe sa Srbinom, oglasio se i pokazao kako izgleda
Ukrajinski MMA borac se obratio svojim fanovima putem društvene mreže Instagram.
Vulčin je imao niz objava u kojima je govorio o porazu koji se dogodio dan ranije. Podsetimo, Marko Bojković je na FNC 28 nokautom u trećoj rundi pobedio Vulčina.
Prvo je srpski borac imao prilično burno obraćanje na konferenciji za medije posle borbe.
Dan kasnije, Vulčin je pokazao kako izgleda njegovo lice nakon jakih udaraca i teškog poraza. Vidljive su brojne rane na gotovo svakom delu lica, a na snimcima koje je objavio praktično svaki ugao u kojem se snimio otkrilo je novu ranu... Usne, obrazi, nos, oči, slepoočnica, čelo...
Pogledajte kako izgleda Ukrajinac posle borbe:
Ivan Vulčin nakon borbe sa Markom Bojkovićem Foto: Printscreen
