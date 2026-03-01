Vulčin je imao niz objava u kojima je govorio o porazu koji se dogodio dan ranije. Podsetimo, Marko Bojković je na FNC 28 nokautom u trećoj rundi pobedio Vulčina .

"JA SAM SELJAČINA KOJA JE HTELA..." Haos na konferenciji Marka Bojkovića: Ove pesnice ne može niko da izdrži, Janičića ću kad-tad da...

Ostali sportovi "JA SAM SELJAČINA KOJA JE HTELA..." Haos na konferenciji Marka Bojkovića: Ove pesnice ne može niko da izdrži, Janičića ću kad-tad da...

Dan kasnije, Vulčin je pokazao kako izgleda njegovo lice nakon jakih udaraca i teškog poraza. Vidljive su brojne rane na gotovo svakom delu lica, a na snimcima koje je objavio praktično svaki ugao u kojem se snimio otkrilo je novu ranu... Usne, obrazi, nos, oči, slepoočnica, čelo...