Ukrajinski MMA borac se obratio svojim fanovima putem društvene mreže Instagram.

Vulčin je imao niz objava u kojima je govorio o porazu koji se dogodio dan ranije. Podsetimo, Marko Bojković je na FNC 28 nokautom u trećoj rundi pobedio Vulčina.

Prvo je srpski borac imao prilično burno obraćanje na konferenciji za medije posle borbe.

Dan kasnije, Vulčin je pokazao kako izgleda njegovo lice nakon jakih udaraca i teškog poraza. Vidljive su brojne rane na gotovo svakom delu lica, a na snimcima koje je objavio praktično svaki ugao u kojem se snimio otkrilo je novu ranu... Usne, obrazi, nos, oči, slepoočnica, čelo...

Pogledajte kako izgleda Ukrajinac posle borbe:

Ivan Vulčin nakon borbe sa Markom Bojkovićem Foto: Printscreen

Bonus video:

Jeziva ispovest MMA borca Marka Bojkovića Izvor: Kurir televizija