Jedna od najvećih kontroverzi u istoriji olimpijskih sportova vezana je za trku na 100 metara delfin u Pekingu 2008. godine.

Tog 16. avgusta neprikosnoveni Amerikanac Majkl Felps želeo je da nastavi put ka podvigu i osvajanju osam zlatnih medalja. Tik pored njega u stazi je plivao srpski heroj Milorad Čavić.

Znalo se i pre Olimpijskih igara da će Felpsu biti najteže da dođe do zlata u disciplini 100 metara delfin i da je Milorad Čavić jedini plivač koji može da zaustavi Felpsov pohod na osam zlatnih medalja u Pekingu. Očekivala se drama u toj finalnoj trci na 100 metara delfin i dramu smo dobili, verovatno i veću nego što smo svi očekivali.

Rezultat ove trke je verovatno svima poznat, I pored svih kontraverzi i teorija koje i danas postoje, sportska istorija će pisati da je Majkl Felps osvojio 8 zlatnih medalja na Olimpijskim igrama u Pekingu, čime je postao najuspešniji sportista na OI svih vremena, a da je Milorad Čavić osvojio prvu medalju i to srebrnu za samostalnu Srbiju.

Felps je zvanično pobedio Čavića za jednu stotinku. Iako su mnogi sumnjali u to, osporavali rezultat i tvrdili da je Čavić stigao na cilj pre Felpsa i da je prvi dodirnuo zid, posle svih žalbi, merilac vremena, kompanija “Omega“ je saopštenjem rešila mnoge nedoumice.

"Kod sistema 'tač ped' mora da se razume da ima ogromne, ogromne razlike između dodirnuti i udariti taster. Video je jasan, Čavić je dotakao taster pre Felpsa, ali je klizao kroz vodu, dok je Felps jurio prema tasteru i snažno ga udario pre Čavića", stajalo je u saopštenju.

Amerikanac je osam godina kasnije, posle olimpijskih igara 2016. godine u Rio de Žaneiru objavio kraj karijere. U penziju je otišao kao najuspešniji sportista svih vremena i kao čovek koji je osvojio čak 29 medalja na olimpijskim igrama! Tada je imao svega 31 godinu.

A cela priča je mogla da ode u drugom pravcu. Felps je odrastao u porodici razvedenih roditelja, a oca je mrzeo jer je ostavio njega i majku. Jedan od strahova koji je imao bio je, ironija, strah od vode.

Majka ga je savetovala da što više puta zaroni kako bi se oslobodio straha. Ne samo da je naučio da roni, već je postao najbolji svih vremena.

Felps se na velikoj sceni pojavio 2000. godine u Sidneju kada je na Olimpijskim igrama zauzeo šesto mesto. Na naredne četiri olimpijske igre osvojio je 29 medalja, od toga 24 zlatne, pet srebrnih i dve bronzane.

Amerikanac je mogao posle Pekinga 2008. godine odlučio da se penzioniše, odao se alkoholu, ali ga je neki inat naterao da se vrati u bazen i da u Londonu 2012. ponovo dominira sa četiri zlata i dva srebra.

U bazenu savršena priča, a van bazena daleko od toga.

Po završetku karijere najuspešniji olimpijac svih vremena često je govorio o problemima sa depresijom poručivši da želi da pomaže ljudima koji se bore s tom bolešću.

- Želim da pravim razliku, da spasavam živote ako mogu - rekao je Felps dodavši:

- Za mene je ovo važnije od osvajanja zlatne medalje.

Felps je tokom plivačke karijere osvojio 28 olimpijskih medalja pri čemu 23 zlata. Osvojio je i 26 zlatnih medalja na svetskim prvenstvima.

- Uspeo sam neverovatne stvari u bazenu, ali imao sam problema van bazena - rekao je Felps.

Bivši američki plivač nije prvi put govorio o problemima s depresijom. Najgore mu je bilo nakon OI u Londonu 2012. godine kada je nekoliko dana bio zaključan u sobi. Dva puta je hapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jer je i to bio jedan od načina da pobedi depresiju.

- Bilo je trenutaka kada nisam želeo da budem živ. U početku nisam hteo terapeuta, ali kad sam počeo terapiju osećao sam se bolje i bio sam zdraviji - kazao je.

Felps je u braku i otac je četvorice dečaka, ali se borba sa depresijom još nije završila. Otkrio je kako mu je u borbi s depresijom pomogla supruga Nikol - američki model i bivša Miss Kalifornije.

- Moja supruga je moje sve, moja stena, koji mi pomaže kroz život. Bez nje ne bih bio ono što jesam. Mnogo mi je pomogla u najtežim trenucima - poručio je

