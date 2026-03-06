Slušaj vest

Nestvarna Lindzi Von ponovo je bacila planetu u nevericu.

Samo 25 dana posle horor povrede zbog koje je umalo ostala bez noge, Amerikanka se, verovali ili ne, vratila treninzima!

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Objavila je Lindzi snimak na društvenim mrežama i na njemu se vidi kako vežba u teretani. Radila je vežbe za stomak, ramena, ali i nogu koja joj je povređena.

- Definitivno su ovo teška vremena, ali sam i dalje zahvalna. Naporno radim. Jedini cilj je da ponovo budem zdrava. Dan po dan - poručila je Lindzi Von.

Podsetimo, Lindzi Von je 8. februara doživela težak pad na olimpijskoj stazi za spust nakon samo 13 sekundi vožnje. Od tada je imala čak pet operacija, a malo je falilo da joj amputiraju nogu. Hitna operacija spasila je situaciju, a zahvat je izveo američki hirurg Tom Heket.

