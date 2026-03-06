Slušaj vest

Tokom januara i februara širom Srbije održan je niz sportsko-edukativnih događaja u okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih, kroz realizaciju Zero Waste programa – Budi deo igre, čuvajmo našu planetu i takmičenja u okviru Coca-Cola CUP-a, najvećeg amaterskog turnira za decu u malom fudbalu u regionu.

Sportsko-edukativni karavan Igara obišao je veliki broj gradova i opština, među kojima su Žabalj, Novi Sad, Srbobran, Bačka Topola, Kikinda, Odžaci, Pećinci, Zemun, Surčin, Voždovac, Čukarica, Zvezdara, Požarevac, Veliko Gradište, Kučevo, Paraćin, Gornji Milanovac, Nova Varoš, Čajetina i Mionica, gde su deca kroz sport, igru i edukativne aktivnosti učila o važnosti zdravih navika, timskog duha i očuvanja životne sredine.

Foto: SIM

Kroz Zero Waste – Budi deo igre, čuvajmo našu planetu program mališani su na Zelenom SIM poligonu učili kako da pravilno razvrstavaju otpad, razvijaju ekološku svest i razumeju značaj odgovornog odnosa prema prirodi. Interaktivni zadaci, kretanje i timski rad učinili su edukativni deo programa zanimljivim i pristupačnim najmlađima, dok su kroz igru i takmičarski duh usvajali i važne životne vrednosti.

Pored ekoloških aktivnosti, u brojnim gradovima organizovana su i takmičenja u okviru Coca-Cola CUP-a, najvećeg amaterskog turnira za decu u malom fudbalu u regionu, kroz koja su učesnici imali priliku da pokažu svoje sportske veštine, ali i da kroz igru usvajaju vrednosti fer-pleja, zajedništva i prijateljstva.

Foto: SIM

Takmičenja u okviru Igara odvijaju se kroz kvalifikacione turnire širom Srbije, nakon kojih se najbolje ekipe plasiraju na regionalna takmičenja, zatim na Državno finale, dok će najuspešniji među njima dobiti priliku da predstavljaju Srbiju na Međunarodnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih u Splitu, gde se svake godine okupljaju najbolji mladi sportisti iz zemalja regiona.

Veliki odziv dece i podrška lokalnih samouprava još jednom su potvrdili značaj Plazma Sportskih igara mladih kao projekta koji kroz sport i edukaciju povezuje mlade širom Srbije i podstiče ih na aktivan i zdrav način života.

Ova sezona ima poseban značaj jer se na regionalnom nivou obeležava veliki jubilej – 30 godina od osnivanja Plazma Sportskih igara mladih, dok se u Srbiji ponosno ulazi u 13. sezonu takmičenja.

Foto: SIM

Nakon realizacije Zero Waste programa i Coca-Cola Cup takmičenja, Plazma Sportske igre mladih od 10. marta nastavljaju sezonu događajima u okviru Dana sporta, koji počinju u Ivanjici i tokom narednih meseci okupiće veliki broj dece i mladih širom Srbije kroz sportska takmičenja, druženje i promociju zdravih životnih navika.

Veliko Svečano otvaranje 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Srbiji biće održano 28. aprila u Novom Sadu, gde će se okupiti učesnici iz brojnih gradova, predstavnici institucija, sportisti i prijatelji Igara, čime će simbolično biti obeležen nastavak još jedne sezone posvećene sportu, druženju i zdravom odrastanju.

Sve informacije o takmičenjima, gradovima domaćinima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Plazma Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.