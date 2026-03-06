Slušaj vest

Pred nama je novi veliki bokserski spektakl koji će se održati u Boru 28. marta, gde će se u glavnoj borbi naći Jovan Nikolić i gruzijski bokser Iago Kizirija!

Balkan Boxing je pripremio ljubiteljima "plemenite veštine" pravu boksersku poslasticu!

Jovan Nikolić, jedan od najboljih srpskih boksera, dosad neporažen u profi ringu, gde iz osam borbi ima osam pobeda, od toga četiri nokautom, imaće najteži izazov u karijeri pred svojom publikom u Sportskom centru Bor.

Foto: BSS, EMIJO

Njegov protivnik je iskusni, 35-godišnji gruzijski bokser Iago Kizirija, kome će ovo biti jubilarna 30. borba u profi boksu. Do sada ima negativan učinak od 11 pobeda (7 nokauta) i 18 poraza, ali to ne sme da zavara Nikolića pred okršaj na Balkan Boxing 7.

Reč je o prekaljenom borcu rođenom u Potiju u Gruziji, čiji je nadimak "Opasni čovek", koji nije dobio slučajno! Većina poraza u poslednje vreme došla je protiv veoma teških rivala koji u karijeri ne znaju za poraz.

Foto: BSS

Kizirija bez problema ulazi u ring sa njima, a takav će slučaj biti i u Boru, gde će ponovo hrabro ukrstiti rukavice sa još jednim neporaženim bokserom.

Ono što je posebno zanimljivo za Kiziriju je da se tokom karijere u amaterskom boksu borio sa jednim od najboljih boksera današnjice, Dimitrijem Bivolom (24 pobede i jedan poraz u profi ringu), kojeg je savladao u borbi u Azerbejdžanu 2013. godine!

Bivol se tokom karijere u amaterskom ringu borio 101 put i samo je sedam puta poražen, od toga jednom i protiv "opasnog čoveka" iz Gruzije, koji će 28. marta izaći na megdan našem Jovanu Nikoliću.

