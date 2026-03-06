Slušaj vest

Golman vaterpolista kragujevačkog Radničkog Bej Fountejn rekao je pred revanš meč osmine finala Kupa Evrope protiv Barselone da njegova ekipa neće potceniti rivala i da želi da nastavi da podiže formu pred ključni deo sezone.

Posle pobede u prvom meču rezultatom 15:10 Radnički u revanš meču osmine finala Kupa Evrope dočekuje Barselonu u subotu od 20.30, uz besplatan ulaz za sve navijače.

"Posle pobede u prvoj utakmici ulazimo u revanš sa dosta samopouzdanja, ali i sa velikom dozom opreza. Barselona je pokazala kvalitet i držala se tokom većeg dela meča, sve do poslednje četvrtine kada smo uspeli da prelomimo utakmicu. Očekujem da ponovo pruže snažan otpor, ali verujem da možemo da napravimo razliku ukoliko od početka budemo maksimalno fokusirani. Nećemo ih potceniti i želimo da nastavimo da podižemo formu pred najvažniji deo sezone", rekao je Fountejn.

Novozelanđanin je bio najkorisniji igrač Radničkog u Barseloni, a odličan je bio i u pobedi nad Primorcem, koja je došla između ova dva meča.

"Očekujem da Barselona ponovo igra prepoznatljivu odbranu, sa dosta takozvane "em" zone, ali verujem da ćemo je probiti strpljivom i disciplinovanom igrom u napadu. Barselona ima veliki broj internacionalaca i dosta raznovrsnosti u napadu, ali verujem u čvrstinu naše odbrane. Imaju kvalitet i sposobnost da postižu golove, ali i da odigraju čvrsto pozadi, zato moramo da budemo na visokom nivou tokom cele utakmice. Naš cilj je da odigramo još jedan dobar meč i potvrdimo prolaz u četvrtfinale", zaključio je Fountejn.