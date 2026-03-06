Slušaj vest

Nova sezona Formule 1 startuje u nedelju trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Titulu brani Lando Noris u Meklarenu, a najveći rivali biće mu timski kolega Oskar Pjastri, Maks Ferštapen iz Red bula, te Džordž Rasel iz Mercedesa. Ne treba otpisati ni i dvojac Ferarija Šarla Leklera i Luisa Hamiltona.

Lando Noris posle osvajanja titule prvaka sveta 2025. u Formuli 1 Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Velike promene

Takmičarska 2026. godina donosi i najveće promene u istoriji Formule 1, jer su čelnici odlučili da im je potrebno više uzbudljivih trka sa mnogo preticanja, pa otuda i novi tehnički i aerodinamički prvilnik. A, šta on kaže? Novi bolidi biće znatno manji i lakši, sa minimalnom težinom od 768 kilograma, što je čak 30 kila manje od prošle godine. Uz to, nove formule su uže i imaju manje međuosovinsko rastojanje, dok su pod vozila i aerodinamički elementi krajnje pojednostavljeni.

Motori su ono što najviše interesuje poklonike Formule 1. Zadržan je 1.6 litarski V6 turbo hibrid, ali kako kaži analitičari, odnos snaga između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora gotovo je izjednačen. Snaga klasičnog motora smanjena je na 400kW i koristi se stoprocentno održivo gorivo, dok je snaga elektromotora porasla na 350kW. Uvedena je i aktivna aerodinamika na prednjem i zadnjem krilu sa dva režima rada. Jedan je za pravce, drugi za krivine.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kadilak kao osveženje

DRS (sistem za smanjenje otpora) koji su vozači obilato koristili pri preticanju više neće moći da se koristi. Umesto njega, bolidi će imati "overtejk" sistem, koji radi pomoću dodatne snage elektromotora. Što se tiče guma, svih 11 ekipa koristiće Pirelijeve pneumatike od 18 inča, gde je širina prednjih guma smanjena za 25mm, a zadnjih za 30mm. Nova pravila na bolidima svi timovitestirali su u prethodna dva meseca na stazama u Barseloni i Bahreinu.

U sezoni 2026. videćemo i jedan novi tim američki Kadilak, koji će koristiti agregat Ferarija, a vozački tandem činiće Valteri Botas i Serhio Perez. Aston Martin sa Edrijenom Njuijem mogao bi biti iznenađenje, pa će biti zanimljivo videti koliko će iz Hondinog motora, koji se nije baš pokazao, izvući Fernando Alondo i Lens Strol.

Bolid Audija na testovima pred početak sezone u Formuli 1 Foto: Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Audi sa velikim ambicijama

Audi koji je kupio tim Zauber i od ove sezone se takmiči pod zvaničnim imenom je u fokusu javnosti. Prvi čovek tima Džonatan Vitli je još u januaru rekao da se radi o ambicioznom projektu, te da u skorije vreme žele da naprave najbolji tim u Formuli 1. Niko Hilkenberg i Gabrijel Bortoleto su glavni vozači ekipe, sposobni za najviše domete.

Ukupno će tokom sezone biti vožene čak 24 trke, od toga tri u Americi. Nije još jasno šta će biti sa grandpri trkama na Bliskom istoku zbog ratnih dešavanja na tom području. Hoće li ih menjati staze u Portugalu i Imoli, ili će se stanje smiriti, pokazaće vreme.





Timovi i vozači

Meklaren

Lando Noris, Oskar Pjastri

Red bul

Maks Ferštapen, Isak Hađar

Mercedes

Džordž Rasel, Kimi Antoneli

Ferari

Šarl Lekler, Luis Hamilton

Aston Martin

Fernando Alonso, Lens Strol

Vilijams

Karlos Sains, Aleksander Albon

Has

Esteban Okon, Oliver Berman

Rejsing buls

Lijam Loson, Arvid Lindblad

Alpina

Pjer Gasli, Franko Kolapinto

Audi

Niko Hulkenberg, Gabrijel Bortoleto

Kadilak

Serhio Perez, Valteri Botas

Raspored trka

Australija 8. mart

Kina 17. mart

Japan 29. mart

Bahrein 12. april

S. Arabija 19. april

Majami 3. maj

Kanada 24. maj

Monako 7. jun

Barselona 14. jun

Austrija 28. jun

V. Britanija 5. jul

Belgija 19. jul

Mađarska 26. jul

Holandija 23. avgust

Italija 6. septembar

Španija 13. septembar

Azerbejdžan 26. septembar

Singapur 11. oktobar

SAD 25. oktobar

Meksiko 1. novembar

Brazil 8. novembar

Las Vegas 21. novembar

Katar 29. novembar

Emirati 6. decembar