VEŽITE SE, POLEĆEMO! KREĆE SEZONA U FORMULI 1: Noris brani titulu! Gde su Pjastri i Ferštapen? Ko je favorit iz senke?
Nova sezona Formule 1 startuje u nedelju trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.
Titulu brani Lando Noris u Meklarenu, a najveći rivali biće mu timski kolega Oskar Pjastri, Maks Ferštapen iz Red bula, te Džordž Rasel iz Mercedesa. Ne treba otpisati ni i dvojac Ferarija Šarla Leklera i Luisa Hamiltona.
Velike promene
Takmičarska 2026. godina donosi i najveće promene u istoriji Formule 1, jer su čelnici odlučili da im je potrebno više uzbudljivih trka sa mnogo preticanja, pa otuda i novi tehnički i aerodinamički prvilnik. A, šta on kaže? Novi bolidi biće znatno manji i lakši, sa minimalnom težinom od 768 kilograma, što je čak 30 kila manje od prošle godine. Uz to, nove formule su uže i imaju manje međuosovinsko rastojanje, dok su pod vozila i aerodinamički elementi krajnje pojednostavljeni.
Motori su ono što najviše interesuje poklonike Formule 1. Zadržan je 1.6 litarski V6 turbo hibrid, ali kako kaži analitičari, odnos snaga između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora gotovo je izjednačen. Snaga klasičnog motora smanjena je na 400kW i koristi se stoprocentno održivo gorivo, dok je snaga elektromotora porasla na 350kW. Uvedena je i aktivna aerodinamika na prednjem i zadnjem krilu sa dva režima rada. Jedan je za pravce, drugi za krivine.
Kadilak kao osveženje
DRS (sistem za smanjenje otpora) koji su vozači obilato koristili pri preticanju više neće moći da se koristi. Umesto njega, bolidi će imati "overtejk" sistem, koji radi pomoću dodatne snage elektromotora. Što se tiče guma, svih 11 ekipa koristiće Pirelijeve pneumatike od 18 inča, gde je širina prednjih guma smanjena za 25mm, a zadnjih za 30mm. Nova pravila na bolidima svi timovitestirali su u prethodna dva meseca na stazama u Barseloni i Bahreinu.
U sezoni 2026. videćemo i jedan novi tim američki Kadilak, koji će koristiti agregat Ferarija, a vozački tandem činiće Valteri Botas i Serhio Perez. Aston Martin sa Edrijenom Njuijem mogao bi biti iznenađenje, pa će biti zanimljivo videti koliko će iz Hondinog motora, koji se nije baš pokazao, izvući Fernando Alondo i Lens Strol.
Audi sa velikim ambicijama
Audi koji je kupio tim Zauber i od ove sezone se takmiči pod zvaničnim imenom je u fokusu javnosti. Prvi čovek tima Džonatan Vitli je još u januaru rekao da se radi o ambicioznom projektu, te da u skorije vreme žele da naprave najbolji tim u Formuli 1. Niko Hilkenberg i Gabrijel Bortoleto su glavni vozači ekipe, sposobni za najviše domete.
Ukupno će tokom sezone biti vožene čak 24 trke, od toga tri u Americi. Nije još jasno šta će biti sa grandpri trkama na Bliskom istoku zbog ratnih dešavanja na tom području. Hoće li ih menjati staze u Portugalu i Imoli, ili će se stanje smiriti, pokazaće vreme.
Timovi i vozači
Meklaren
Lando Noris, Oskar Pjastri
Red bul
Maks Ferštapen, Isak Hađar
Mercedes
Džordž Rasel, Kimi Antoneli
Ferari
Šarl Lekler, Luis Hamilton
Aston Martin
Fernando Alonso, Lens Strol
Vilijams
Karlos Sains, Aleksander Albon
Has
Esteban Okon, Oliver Berman
Rejsing buls
Lijam Loson, Arvid Lindblad
Alpina
Pjer Gasli, Franko Kolapinto
Audi
Niko Hulkenberg, Gabrijel Bortoleto
Kadilak
Serhio Perez, Valteri Botas
Raspored trka
Australija 8. mart
Kina 17. mart
Japan 29. mart
Bahrein 12. april
S. Arabija 19. april
Majami 3. maj
Kanada 24. maj
Monako 7. jun
Barselona 14. jun
Austrija 28. jun
V. Britanija 5. jul
Belgija 19. jul
Mađarska 26. jul
Holandija 23. avgust
Italija 6. septembar
Španija 13. septembar
Azerbejdžan 26. septembar
Singapur 11. oktobar
SAD 25. oktobar
Meksiko 1. novembar
Brazil 8. novembar
Las Vegas 21. novembar
Katar 29. novembar
Emirati 6. decembar