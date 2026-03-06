Slušaj vest

Prevc je do 14. pobede u sezoni stigao skokom od 129 metara, koji mu je doneo 138,8 poena. Ski skakači su imali samo jednu seriju, pošto je takmičenje nadoknada za otkazani nastup u Svetskom kupu u Ruki krajem novembra.

Drugi je bio Nemac Filip Rajmund sa 129,3 poena (122,5m), a treći Austrijanac Danijel Čofening sa 128,6 poena (124,5m).

Domen Prevc je ove zime osvojio gotovo sve najveće trofeje u ski skokovima, svetski je rekorder, svetski šampion u skokovima i letovima, a prošlog meseca je osvojio i olimpijsko zlato na velikoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. U januaru je trijumfovao i na Turneji četiri skakaonice.

Time se Prevc približio legendarnom finskom skakaču Matiju Nikanenu, koji je između 1982. i 1984. osvojio gotovo sve najvažnije titule u ovom sportu.

Slovenac je trenutno u seriji od sedam uzastopnih pobeda, što bi mogao da bude novi rekord Svetskog kupa, a ujedno juri i još jedno dostignuće, 15 pobeda u jednoj sezoni, rekord koji drži njegov brat Peter Prevc iz šampionske sezone 2015/16.

Prevc u generalnom plasmanu ima 1814 bodova, nedostižnih 761 više u odnosu na drugoplasiranog Japanca Rjoju Kobajašija.

