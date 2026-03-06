Slušaj vest

"Idemo da odmerimo snage u revanšu, biće veoma teško, ali želimo da damo sve od sebe", navela je Kolaković, a preneo Rukometni savez Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije će u subotu od 18 časova u Lundu igrati protiv selekcije Švedske, u utakmici četvrtog kola Grupe 5 druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selekcije Srbije i Švedske su se već sastale u utakmici trećeg kola kvalifikacija, koja je bila odigrana u sredu u Kragujevcu i u kojoj su švedske rukometašice pobedile 29:26.

"Dan pred put smo obavile video analizu, videle šta nije bilo dobro i šta moramo da ispravimo. Ono što je valjalo želimo da ponovimo, a to je sprečavanje njihovog kontranapada u potpunosti. Devojke su bile samokritične i željne da dođemo do pravog rešenja i to mi se dopalo", kazala je Kolaković.

Reprezentativka Srbije Jovana Skrobić rekla je da će se ona i njene saigračice potruditi da u predstojećem meču isprave greške koje su pravile u prethodnom duelu protiv selekcije Švedske.

"Obavile smo analizu i izvukli pouke. Sada nam je jasnije na čemu moramo da radimo u budućnosti. Veoma dobro smo otvorili utakmicu, uživali smo u igri, a onda smo imali mali pad, ali raduje me što smo se do kraja borile. Nedostajalo nam je snage pred kraj, a danas ćemo se truditi da ispravimo greške i malo im otežamo put", kazala je Skrobić.

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda, dok je selekcija Švedske prva sa šest bodova.

(Beta)