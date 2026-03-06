Slušaj vest

Polako se bliži kraj ligaškog dela u Regionalnoj ligi u vaterpolu, a pravo je pitanje gde će biti održan turnir Fajnal fora. Za razliku od ranijih sezona kada je bilo hrvatskih ekipa, pravo ovog turnira za organizaciju je imala prvoplasirana ekipa. Tu je došlo i do problematike.

Sada se oglasio i Novi Beograd, koji je izdao sopštenje u kojem je rekao da su istupili iz Regionalne lige?

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Poštovani, dana 26.2.2026. ste nas obavestili da je Upravni odbor Regionalne lige doneo odluku da se VK Novi Beograd dodeljuje organizacija Fajnal for Regionalne lige u sledeće tri godine. Dana 3.3. ste nas usmeno obavestili da postoje „određeni pritisci“ i protivljenja od strane Vaterpolo saveza Srbije, kojima su se javili neki klubovi, koji su kao protiv toga da se sprovede odluka UO Regionalne lige da se vaterpolo klubu Novi Beograd dodeli organizacija Fajnal for turnira i da će u tom slučaju istupiti iz daljeg takmičenja (konkretno vaterpolo klub Šabac).

- Juče, 5.3. smo vas obavestili da nam danas, 6.3. do 15 časova pošaljete ugovor koji nam je dodeljen, jer je prošlo već deset dana od donešene odluke (a o kojoj ste nas zvanično obavestili mejlom), jer su uveliko krenue da se dešavaju radnje iza kulisa, čiji deo ni na koji način ne želimo da budemo a takođe i iz razloga da bi krenuli da obezbeđujemo sredstva i uslove da se sam turnir održi u skladu sa onim što smo ponudili. Pošto ugovor danas do 15 časova nismo dobili,a nastavili ste da nam usmeno plasirate priče o tome kako se na vas vrši pritisak iz Vaterpolo saveza Srbije, odlučili smo da istupimo iz Regionalne lige, jer na ovaj način ona gubi svaki legitimet, jer svaka stvar i odluka znači mogu da budu usporene, pod obrazloženjem „vršenja pritiska“ bez obzira na legitimitet organa koji ju je doneo.

- Smatramo da je VK Novi Beograd ispunio sve uslove (a i više od onoga što je propisano konkursom a bio je i jedini koji se javio na konkurs) te stoga ne vidimo ni jedan ozbiljan razlog da nam ugovor ne bude poslat. Kada smo shvatili da legitimna odluka Upravnog odbora RL može da bude dovedena u pitanje, zbog kako kažete, a mi opet ponavljamo „određenih pritisaka“ smatramo da je samim tim Regionalna liga izgubila legitimitet, ozbiljnost, kredibiliteta, a nadasve regularnost, jer onda pod istim obrazloženjem svaka naredna odluka može da bude dovedena u pitanje, kako vi kažete „jer neko vrši pritisak“. Ovim je ugrožen i sam takmičarski rezultat učesnika i regularnost samog takmičenja.

- Iz tog razloga, ne želeći da vas drugi savez i drugi klubovi „pritiskaju“ VK Novi Beograd od danas nije više učesnik Regionalne lige. Želimo vam svu sreću u budućnosti - stoji u saopštenju.

