Slušaj vest

Vozač Red bula je više puta isticao da aktuelno vozilo više zvuči kao električan automobil i da se postepeno, iskarikiraćemo, "gubi poenta sporta".

Nakon što je eliminisan u prvom delu kvalifikacija zbog incidenta i to kada je na pravcu izgubio kontrolu nad vozilom, Maks Ferštapen je ponovo bio direktan samo potvrđujući svoju misao da je sve bliži odluci da se prevremeno povuče iz sporta.

"Uopšte ne uživam. Kao što sam već rekao, nije važno na kom se mestu nalazim u kvalifikacijama. Da li sam u prvom redu ili gde sam trenutno. U pogledu emocija, osećam se potpuno prazno", konstatovao je Holanđanin.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan je da li je spreman za dugu sezonu imajući u vidu sve probleme koje očekuje.

"Da, mentalno sam se pripremio za to. Nemam emocije. Potpuno sam prazan", još jednom je ponovio.

Bonus video: