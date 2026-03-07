Slušaj vest

Fred Kerli svetski šampion na 100 metara i dvostruki osvajač medalja na Olimpijskim igrama suspendovan je zbog kršenja propisa o prijavi boravišta.

To znači da Kerli tri puta u jednoj godini nije bio na mestu koje je morao da prijavi svakog dana ukoliko se antidoping kontrola odluči da njega tog dana testira.

Kerli je već privremeno suspendovan, a sada je njegova suspenzija usvojena trajno. Kerli je suspendovan privremeno u avgustu prošle godine. Taj period biće mu uračunat, pa će na stazu moći da se vrati u avgustu naredne godine.

Amerikanac je dvostruki olimpijski osvajač medalja. Prvu, srebrnu je osvojio u Tokiju 2021. godine, dok je na prethodnim Olimpijskim igrama u Parizu bio bronzan. Osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Juždinu 2022. godine.