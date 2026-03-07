Slušaj vest

Užasne vesti danima unazad dolaze iz Irana.

Do temelja je uništena poznati sportski kompleks i dvorana "Azadi" u Teheranu.

Razoreni sportski kompleks Azadi u Teheranu Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bombe upućene od strane Izraela i Amerike razorila je mesto koje je bilo domaćin mnogim velikim takmičenjima i nezaboravnim utakmicama. Iranski sportski kompleks od 12.000 ljudi do temelja je devastiran u vazdušnim udarima na razne ciljeve u Iranu, piše "The New York Times".

Sportski kompleks Azadi izgrađen je početkom 70-ih godina prošlog veka, kako bi Iran mogao da organizuje Azijske igre 1974. godine. Autor projekta bio je poznati iranski arhitekta Abdol-Aziz Farmanfarmaian, koji je učestvovao u projektovanju celog kompleksa.

Ceo kompleks se nalazi na nekoliko stotina hektara, unutar kojeg je i veliki nacionalni stadion sa 78.000 mesta, kao i velodrom, bazeni, teniski tereni, te karting staza i veštačko jezero za vodene sportove.



Dvorana je projektovana kao višenamenska sportska arena. U početku je imala 6.500 sedišta, dok je ukupni kapacitet uz mesta za stajanje mogao da dostigne oko 12.000 gledalaca. Posebno je bila poznata kao dom iranske muške odbojkaške reprezentacije, gde su igrani mečevi Svetske lige u odbojci i brojni međunarodni turniri u rvanju, ali i utakmice u košarci i futsalu.

Razoreni sportski kompleks Azadi u Teheranu Foto: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Velika dvorana bila je izuzetno akustična i kada bi je popunila publika stvarao se ogroman pritisak na protivnike, tako da je tu bilo veoma teško pobediti domaće selekcije.



Nažalost, dvorana je uništena 5. marta 2026. godine tokom vazdušnih napada, kada je pogođena zajedno sa drugim objektima u kompleksu.