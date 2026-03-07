Slušaj vest

Saopštenje prenosimo u celosti.

"Vezano za vaše dopise od 05. i 06.03.2026. godine, UO VRL želi da vas obavesti o sledećem. Tačno je da je vaš klub dostavio ponudu za organizaciju finalnog turnira i da je ista od strane UO VRL ocijenjena kao najbolja, o čemu ste obaviješteni dopisom od 26.02.2026. godine, uz napomenu da će ugovor za pomenuto biti blagovremeno dostavljen. Da je UO VRL zvanično promijenio stav, isti bi bio sa vama zvanično iskomuniciran pisanim putem, kao što je to i do sada bio slučaj.

Kako je i u samom dokumentu „Kriterijumi za domaćinstvo finalnog turnira (F4) VRL Premier 2025/26“ naznačeno, rok za potpisivanje ugovora je do 15.03.2026. godine, te ne vidimo ni razlog ni pravo da sa vaše strane ultimativno obaveštavate VRL da ćete, ukoliko ne dobijete ugovor do 06.03.2026. godine do 15 časova, napustiti takmičenje, s obzirom na to da je do naznačenog roka – koji ste prihvatanjem kriterijuma i sami prihvatili – preostalo još 9 (devet) dana.

Konkretno, ugovor je bio u završnoj fazi pripreme, u kojoj su se kontrolisali svi elementi kako bi organizacija ovako važnog događaja bila u potpunosti pokrivena svim ugovornim elementima prije njegovog dostavljanja na potpisivanje.

Što se tiče pritisaka koje pominjete, isti pokušaji dolaze isključivo sa vaše strane i to u više navrata: prilikom zahteva za promenu propozicija takmičenja u novembru 2025. godine, iako ste iste imali na uvid i mogućnost komentara pre njihovog usvajanja na početku sezone; zatim prilikom odluke o određivanju datuma odigravanja utakmice 6. kola, kao i kroz ove ultimatum u vezi sa rokom za dostavljanje ugovora, svaki put uz prijetnju napuštanjem takmičenja.

Vezano za informaciju, da napuštate takmičenje, na to ima pravo svaki učesnik, a po tom pitanju će se postupati u skladu sa usvojenim propozicijama takmičenja. Srdačan sportski pozdrav", stoji u saopštenju Reginalne lige.

Podsećamo, VK Novi Beograd oglasio se saopštenjem u kom je objavio da istupa iz Regionalne vaterpolo lige.

"Kao razlog se navodi pitanje gde će biti održan Fajnal for turnir, odnosno, zbog čega ta privilegija nije potvrđena prvoplasiranom timu nakon ligaškog dela."