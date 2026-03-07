Rukometašice Srbije doživele su novi poraz od Švedske, rezultatom 27:22, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.
NOVI PORAZ SRBIJE! Švedska ponovo bolja od naših rukometašica u borbi za EP!
Rukometašice Srbije poražene su od Švedske u Lundu – 27:22 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.
Ovo je drugi vezani poraz naše selekcije od Šveđanki u kratkom periodu.
Rukometašice Srbije Foto: RSS, Kolektiff
Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Aleksandra Stamenić sa pet golova, dok je Jovana Jovović postigla tri. Kod Švedske se istakla Klara Lerbi sa sedam pogodaka, dok su Tajra Aksner, Ema Lindkvist i Ema Olston dodale po pet.
Srbija trenutno ima četiri boda u grupi, a do kraja kvalifikacija očekuju je gostovanje Litvaniji 9. aprila i duel sa Ukrajinom tri dana kasnije.
