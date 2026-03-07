Slušaj vest

Rukometašice Srbije poražene su od Švedske u Lundu – 27:22 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ovo je drugi vezani poraz naše selekcije od Šveđanki u kratkom periodu.

Rukometašice Srbije Foto: RSS, Kolektiff

Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Aleksandra Stamenić sa pet golova, dok je Jovana Jovović postigla tri. Kod Švedske se istakla Klara Lerbi sa sedam pogodaka, dok su Tajra Aksner, Ema Lindkvist i Ema Olston dodale po pet.

Srbija trenutno ima četiri boda u grupi, a do kraja kvalifikacija očekuju je gostovanje Litvaniji 9. aprila i duel sa Ukrajinom tri dana kasnije.

Ne propustiteKošarkaKOŠARKA JE ZA DEVOJČICE: Sonja Vasić i Tina Krajišnik predstavile sjajan projekat KSS i FIBA
milan ciga vasojević.jpg
FudbalOKRŠAJ KRSTOVIĆA I SAMARDŽIĆA! Podela bodova u Bergamu!
Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža
KošarkaNIJE SAMO BRESKVICA AKTUELNA! Sa Dončićem povezuju još jednu atraktivnu glumicu, nećete verovati o kome je reč! Mediji bruje! (FOTO)
profimedia-0992385341.jpg
KošarkaNIKO BAVČIĆ TROJKOM PRESUDIO ILIRIJI: Krka slavila košem 6 sekundi pre kraja
profimedia0814731991.jpg

BONUS VIDEO:

Borac - Široki Brijeg, gol Savića za 2:1 Izvor: Mondo/Goran Arbutina