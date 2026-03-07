Slušaj vest

Rukometašice Srbije poražene su od Švedske u Lundu – 27:22 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ovo je drugi vezani poraz naše selekcije od Šveđanki u kratkom periodu.

Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Aleksandra Stamenić sa pet golova, dok je Jovana Jovović postigla tri. Kod Švedske se istakla Klara Lerbi sa sedam pogodaka, dok su Tajra Aksner, Ema Lindkvist i Ema Olston dodale po pet.

Srbija trenutno ima četiri boda u grupi, a do kraja kvalifikacija očekuju je gostovanje Litvaniji 9. aprila i duel sa Ukrajinom tri dana kasnije.

