Slušaj vest

Liju je trebalo da nastupi zajedno sa svojim sunarodnicama Amber Glen i Izabo Levito na dan otvaranja šampionata 24. marta u O2 Areni u Pragu.

Brejdi Tenel je bila prva zamena, ali je ona odbila, pa će umesto Liju nastupiti Sara Everhart.

Alisa Liju je nedavno održanim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila dve zlatne medalje, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviŽESTOK ODGOVOR NOVOM BEOGRADU: Imate pravo da napustite takmičenje...
Marko Radulović
Ostali sportoviSAHRANJEN ALEKSANDAR BORIČIĆ: Poslednje zbogom jednom od najvećih ličnosti evropske i svetske odbojke!
sahrana_boricic_07032026_0030.JPG
Ostali sportoviDO TEMELJA RAZOREN ČUVENI SPORTSKI KOMPLEKS U TEHERANU: Posledica žestokog bombardovanja od strane Izraela i SAD!
Teheran i sportski kompleks Azadi
Ostali sportoviPOTPUNI ŠOK U SVETU ATLETIKE! Suspendovan svetski šampion na 100 metara! Razlog je neverovatan...
profimedia-1008718544.jpg

Borac - Široki Brijeg, gol Savića za 2:1 Izvor: Mondo/Goran Arbutina