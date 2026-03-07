Olimpijska šampionka u umetničkom klizanju, Amerikanka Alisa Liju povukla se sa Svetskog prvenstva, koje se održava kasnije ovog meseca u Pragu.
ŠOK ODLUKA OLIMPIJSKE ŠAMPIONKE: Alisa Liju se povukla sa Svetskog prvenstva u umetničkom klizanju
Liju je trebalo da nastupi zajedno sa svojim sunarodnicama Amber Glen i Izabo Levito na dan otvaranja šampionata 24. marta u O2 Areni u Pragu.
Brejdi Tenel je bila prva zamena, ali je ona odbila, pa će umesto Liju nastupiti Sara Everhart.
Alisa Liju je nedavno održanim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila dve zlatne medalje, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.
(Beta)
